Bettiana Díaz señaló que las expectativas del nuevo gobierno pasan por la asignación de recursos

La senadora frenteamplista Bettiana Díaz dijo que las expectativas en varias áreas pasan por la asignación de recursos y que estos todavía no han sido determinados dado que los ministerios no han terminado todavía de analizar su situación. Señaló que algunos problemas urgentes, como el de la pobreza infantil, no requieren de nuevas normas para atenderlos.