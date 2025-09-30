Hacete socio para acceder a este contenido

Cambios en puerta

Blancos plantearán "entre 80 y 85 modificaciones" al proyecto de Presupuesto

Andújar advirtió que se inicia “la etapa de mayor tirantez”, donde las bancadas buscan reasignar recursos dentro de lo propuesto por el Gobierno en el proyecto.

Representante nacionalista, Sebastián Andújar, adelantó cambios que propondrán al proyecto.

Por Redacción Caras y Caretas

El representante del Partido Nacional (PN) en la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda, Sebastián Andújar, explicó este martes en rueda de prensa que la bancada nacionalista comenzó esta jornada a definir sus propuestas para el proyecto de ley, que luego serán presentadas a los demás partidos de la oposición y finalmente negociadas con el oficialismo.

Manejamos entre 80 y 85 modificaciones al articulado”, detalló el diputado nacionalista, quien a su vez advirtió que ahora se inicia “la etapa de mayor tirantez”, donde las bancadas buscan reasignar recursos dentro de lo propuesto por el Gobierno en su proyecto de ley que deberá ser aprobado por dicha comisión y enviado a la Cámara de Senadores antes del 17 de octubre.

Andújar: "Hay que ser creativos porque los recursos son escasos"

El representante nacionalista dijo reconocer que "los recursos son escasos, por lo que hay que ser creativos para identificar partidas que puedan reasignarse a los principales objetivos presupuestales”.

Andújar aseguró que para los blancos los temas centrales pasan por “dotar de mayor asignación” a la UTEC y la Udelar, así como a la Fiscalía General de la Nación, a la Jutep y el Poder Judicial. “También entendemos necesario volcar más recursos a la salud mental y el hospital de Clínicas”, apuntó. El diputado remarcó que esas inquietudes “son compartidas por todas las bancadas”.

Las últimas delegaciones que recibirá el grupo de trabajo parlamentario de la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda serán los representantes del Tribunal de Cuentas y Ministerio de Economía el martes y el Poder Judicial este miércoles 1° de octubre.

