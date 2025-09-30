Blancos plantearán "entre 80 y 85 modificaciones" al proyecto de Presupuesto

Andújar aseguró que para los blancos los temas centrales pasan por “dotar de mayor asignación” a la UTEC y la Udelar, así como a la Fiscalía General de la Nación, a la Jutep y el Poder Judicial. “También entendemos necesario volcar más recursos a la salud mental y el hospital de Clínicas”, apuntó. El diputado remarcó que esas inquietudes “son compartidas por todas las bancadas”.

Las últimas delegaciones que recibirá el grupo de trabajo parlamentario de la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda serán los representantes del Tribunal de Cuentas y Ministerio de Economía el martes y el Poder Judicial este miércoles 1° de octubre.