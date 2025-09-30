El representante del Partido Nacional (PN) en la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda, Sebastián Andújar, explicó este martes en rueda de prensa que la bancada nacionalista comenzó esta jornada a definir sus propuestas para el proyecto de ley, que luego serán presentadas a los demás partidos de la oposición y finalmente negociadas con el oficialismo.
Cambios en puerta
Blancos plantearán "entre 80 y 85 modificaciones" al proyecto de Presupuesto
Andújar advirtió que se inicia “la etapa de mayor tirantez”, donde las bancadas buscan reasignar recursos dentro de lo propuesto por el Gobierno en el proyecto.