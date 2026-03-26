Carlos Negro presenta este jueves el Plan Nacional de Seguridad Pública

Según explicó Negro en rueda de prensa, este martes se presentó una sistematización del plan de seguridad, el cual contó con el aporte de todas las direcciones de la Policía.

“Apostamos al diseño de una política pública de seguridad que esté sistematizada y prevista para una extensión de tiempo que supere el periodo de gobierno”, mencionó el jerarca.

El plan se presentará el jueves, primero en el Consejo de Ministros y después en una conferencia de prensa. Negro destacó que los trabajos que ha realizado la cartera desde principios de 2025 “están dando resultados en los principales ejes” de lo que será el plan de seguridad.

La conferencia será encabezada por el presidente Yamandú Orsi en la que Negro expondrá y responderá preguntas sobre el plan. Además, al mismo tiempo que los jerarcas declaran, Interior publicará en la web el documento con el plan.

Horas después, en la sede de Interior, el ministro esperará a los presidentes de todos los partidos, a los que fue enviando por mail invitaciones en las últimas horas, para continuar con la exposición de su plan, e involucrar así a la oposición en clave de acuerdo, tal como Orsi propuso días atrás.

Sin embargo, la receptividad que generó en la oposición con esta iniciativa fue negativa, por más de un motivo, y el resultado fue un rechazo a la invitación por parte del Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente.

Medidas importantes

Negro dijo que se anunciarán “una cantidad de medidas importantes”, las cuales superarán las 130 disposiciones. “Lo que nos interesa es presentar el plan como documento, estrategia y como cuerpo de planificación en la seguridad pública”, agregó.

Según explicó, esta administración busca trascender y realizar una propuesta distinta a las que se han presentado en gobiernos anteriores, las cuales se basan en “cambios normativos”.