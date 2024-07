Charles Carrera: "Caram para mí no puede ser ni candidato a diputado"

Un feudalismo persistente

El senador criticó duramente lo que describió como un "tipo de feudalismo" en Artigas, y lamentó que esta situación se repita en muchos departamentos del interior. Carrera indicó que los involucrados, debido a un mal asesoramiento, creyeron que no serían inhabilitados pese a la condena. "Ellos pensaron que si acordaban estos delitos, no iban a tener inhabilitación, pero resulta que la ciudadanía está suspendida", explicó.

Carrera fue enfático al afirmar que es anticonstitucional que Caram y Dos Santos asuman cargos públicos. "Estas personas no pueden asumir el cargo porque están con la ciudadanía suspendida. Es decir, Caram para mí no puede ser ni candidato a diputado porque no puede elegir y no puede ser elegido. Y no puede asumir ningún cargo público. Ninguna función pública mientras tenga la ciudadanía suspendida", declaró con contundencia.

El senador subrayó que la Corte Electoral debe intervenir y dictar jurisprudencia sobre el caso. Explicó que "la Corte va a tener que hacer una lectura y un análisis evolutivo de la norma", dado que la Constitución no preveía el nuevo código de proceso penal que permite medidas alternativas a la prisión. Carrera mostró su esperanza de que la Corte resuelva adecuadamente, en línea con la interpretación de académicos y constitucionalistas de diversas corrientes.