¿Cómo será el operativo especial de recolección de residuos durante fin de año?

31 de diciembre: No habrá servicio de recolección nocturna.

1° de enero: El servicio se retomará a partir de las 22:00 horas.

Llamado a la colaboración ciudadana: La Intendencia solicita expresamente a los vecinos y vecinas no depositar residuos en los contenedores desde la tarde del 31 de diciembre hasta el 2 de enero. Esta medida es fundamental para prevenir desbordes y facilitar la operativa de los equipos de limpieza.

Refuerzo con el programa "Zona Limpia"

Para este 1° de enero, la IM movilizará la totalidad de los recursos del programa Zona Limpia. Equipos con camiones y motocarros recorrerán los diversos barrios para intervenir específicamente en el entorno de los contenedores y asegurar que la ciudad mantenga condiciones óptimas de higiene.

Herou señaló que estas medidas responden a una evaluación crítica de lo sucedido el pasado 24 de diciembre: "Se presentaron dificultades imprevistas cuya solución exigió un gran despliegue. Estamos trabajando con máxima intensidad para mejorar la limpieza en todo el departamento".

Hacia un cambio en el modelo de gestión

La actual administración reafirmó su compromiso con el Plan Departamental de Limpieza, que busca una transformación estructural del sistema.

Entre los avances destacados, se mencionó la distribución de contenedores intradomiciliarios, una iniciativa con alta aceptación vecinal. El objetivo de la gestión es que, al finalizar el período, el 60% de la población de Montevideo cuente con contenedores dentro de sus hogares o predios privados, eliminando progresivamente la dependencia del contenedor de vía pública en zonas críticas.