Con la vista puesta en el presupuesto y Cardama sesiona este lunes el Consejo de Ministros

Se espera un informe de Presidencia y del ministro de Economía, Gabriel Oddone, respecto al avance de las negociaciones en la Cámara de Senadores.

Diferendo con Cardama

Por otro lado, estará la situación generada a partir de la denuncia penal por las patrulleras oceánicas que está construyendo Cardama.

Desde el Poder Ejecutivo explicaron que una de las claves consistirá en blindar al gabinete y ponerlo al tanto de la situación en torno al contrato con Cardama por la construcción de dos patrullas oceánicas, según informó el portal El Observador.

Días atrás, en conferencia de prensa, Orsi, junto a Sánchez y el prosecretario Jorge Díaz, dio cuenta de la rescisión del contrato con el astillero español ante la sospecha de "fraude o estafa" al estado, algo que rechazó la oposición.