Dos temas ocupan el orden del día de la reunión del Consejo de Ministros convocada por el presidente Yamandú Orsi para este lunes 3 de noviembre: la marcha del presupuesto y la situación generada a partir de la denuncia penal por las patrulleras oceánicas (OPV) que está construyendo el astillero español Cardama.
a las 10 en suárez
Con la vista puesta en el presupuesto y Cardama sesiona este lunes el Consejo de Ministros
