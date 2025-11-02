Hacete socio para acceder a este contenido

Política presupuesto | Cardama |

a las 10 en suárez

Con la vista puesta en el presupuesto y Cardama sesiona este lunes el Consejo de Ministros

El presidente Yamandú Orsi convocó al Consejo de Ministros para este lunes y en su orden del día hay dos temas centrales:; presupuesto y Cardama.

Sesiona este lunes el Consejo de Ministros.

 Dante. Fernandez / FocoUy
Dos temas ocupan el orden del día de la reunión del Consejo de Ministros convocada por el presidente Yamandú Orsi para este lunes 3 de noviembre: la marcha del presupuesto y la situación generada a partir de la denuncia penal por las patrulleras oceánicas (OPV) que está construyendo el astillero español Cardama.

La reunión está prevista para las 10 de la mañana en la residencia presidencial de Suárez y Reyes.

Para el caso del Presupuesto, el secretario de la presidencia, Alejandro Sánchez, ya adelantó a la Intergremial Universitaria que no se enviará mensaje complementario al Parlamento, por lo que los planteos de más fondos para la enseñanza serán contemplados en próximas rendiciones de cuentas.

Se espera un informe de Presidencia y del ministro de Economía, Gabriel Oddone, respecto al avance de las negociaciones en la Cámara de Senadores.

Diferendo con Cardama

Por otro lado, estará la situación generada a partir de la denuncia penal por las patrulleras oceánicas que está construyendo Cardama.

Desde el Poder Ejecutivo explicaron que una de las claves consistirá en blindar al gabinete y ponerlo al tanto de la situación en torno al contrato con Cardama por la construcción de dos patrullas oceánicas, según informó el portal El Observador.

Días atrás, en conferencia de prensa, Orsi, junto a Sánchez y el prosecretario Jorge Díaz, dio cuenta de la rescisión del contrato con el astillero español ante la sospecha de "fraude o estafa" al estado, algo que rechazó la oposición.

