Política Cosse | PN | Palacio Legislativo

Centenario del Palacio Legislativo

Cosse respondió a las críticas: "El PN no resuelve sus internas y opta por atacar al Gobierno"

Carolina Cosse defendió la organización de los festejos por los 100 años del Palacio Legislativo y atribuyó las críticas del PN a problemas internos.

“Queremos que esto sea abierto, que honre al Palacio. La oposición no es toda la misma, hay tonos diferentes. Pero el Partido Nacional tiene graves problemas internos. Lo lamento mucho”, afirmó Cosse en declaraciones a la prensa. Y añadió: “Se abuchean entre ellos en la elección de su presidente. Mientras no resuelvan su autocrítica, optan por criticar al gobierno. A veces la mejor defensa es un buen ataque”.

Para la vicepresidenta, esta actitud confrontativa responde a una estrategia defensiva ante la falta de cohesión interna en el principal partido de la coalición de gobierno. “Creo que vamos a estar sujetos a una ola mientras el Partido Nacional no resuelva sus internas. No es todo el Partido Nacional, hay figuras que tienen otra actitud con el gobierno, que yo felicito”, remarcó, destacando que otros partidos como el Colorado, Cabildo Abierto o el Partido Independiente han mostrado “otro tono” en el relacionamiento con el oficialismo.

100 años del Palacio Legislativo

Cosse también buscó despejar dudas y aclarar el alcance de la conmemoración por los 100 años del Palacio Legislativo, que generó polémica por supuestos altos costos en actividades artísticas. A través de una publicación en sus redes sociales, detalló que el programa incluye una serie de acciones institucionales: la publicación de un libro, la emisión de un sello conmemorativo por parte del Correo Uruguayo, una iluminación especial del Palacio y una sesión de la Asamblea General con un breve concierto del SODRE en el Salón de los Pasos Perdidos, abierto a todo público.

En ese marco, explicó que se había evaluado una posible actividad con artistas nacionales como parte del homenaje, y que se manejaron estimaciones de costos “compartidas de buena fe” en ámbitos de coordinación interna. Sin embargo, lamentó que “esos insumos fueron objeto de un uso político menor, alejado del espíritu de trabajo que siempre ha guiado a la comisión”.

Conmemoración postergada

Por esa razón, la vicepresidenta anunció que la actividad artística abierta al público será postergada, mientras se continúa trabajando para “encontrar propuestas de alcance popular que convoquen el mayor interés”.

“Desde el inicio, se ha procurado que esta celebración refleje la diversidad de visiones y sensibilidades de nuestra sociedad, y ese seguirá siendo el camino”, concluyó Cosse, y subrayó la necesidad de que el sistema político tenga la madurez suficiente para entender que la conmemoración “no es solo el aniversario de un edificio, sino de un proceso democrático que llevó adelante el Uruguay”.

