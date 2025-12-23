Da Silva: designación de Ache en Portugal "es la traición mejor paga desde el retorno a la democracia"

“En diciembre del año pasado, Ache sacó a sus hijos del colegio y los mandó a otro”, dijo Da Silva, y sostuvo que el centro educativo que eligió tiene vacaciones durante el mismo período que los países europeos.

Da Silva responde: "La incapacidad de Ache capaz que nos costó el gobierno"

Este lunes, Da Silva brindó una entrevista en el programa "Sin Vueltas", conducido por el comunicador Fernando Marguery, donde manifestó que la designación de Ache como embajadora en Portugal es la "traición mejor paga desde el retorno a la democracia", al describir el nuevo cargo diplomático de Ache como una recompensa por lo que él considera una deslealtad.

"Es el precio de la traición",manifestó Da Sila. Según el legislador, este beneficio es desproporcionado dada la base electoral de Ache, señalando que "Carolina Ache no tiene 1000 votos, no tuvo ni tiene".

Además, Da Silva describió a Ache como una "nenita de mamá y papá, despechada por su incapacidad, que nos mintió a todos".

Asimismo, sostuvo que Ache está acostumbrada a una vida privilegiada, afirmando que "la vida le dio un buen marido" y que por ello cree que "se puede llevar el mundo por delante".

La interpelación a Bustillo en el Parlamento y las declaraciones de Ache

Da Silva recordó con particular dureza el paso de Ache por el Parlamento el día de la interpelación a Bustillo, donde asegura que ella faltó a la verdad: "Nos mintió en la cara a todo el Parlamento Nacional", recordó, mencionando que en su momento la el entonces oficialismo la defendió.

En relación con el escándalo que involucró el otorgamiento de un pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, Da Silva vinculó la "incapacidad" de Ache con un costo político severo para la coalición.

"Todo lo que hicimos por la incapacidad de Carolina Ache capaz que nos costó el gobierno", advirtió. El legislador argumentó que Ache fue advertida tanto por el entonces subsecretario del Minsiterio del Interior Guillermo Maciel como por el exabogado del narco, Alejandro Balbi, y que al no actuar ante los mensajes recibidos, demostró ser "incapaz o cómplice".

Además, ironizó sobre la grabación de conversaciones que Ache realizó, sugiriendo de forma burlona que su abogado en la causa, Jorge Díaz, le dio instrucciones para hacerlo: "Vos grabá, vos grabalo... no te preocupes, llevate. Mira, te voy a dar el JBC chiquito. Ahí vos ponés play".

Ante la posibilidad de enfrentar repercusiones legales por sus dichos, Da Silva se mostró sumamente confiado en la protección constitucional que le otorgan sus fueros parlamentarios. "Tengo más blindaje que jamás podré ser. Jamás, dice la Constitución", concluyó.

Entrevista completa: