Da Silva pidió disculpas en vivo a Viera tras insulto homofóbico

Disculpas

Da Silva asumió que fue una “puteada totalmente fuera de lugar” y que “Nicolás le acaba de poner rostro” a las consecuencias de sus palabras. “Te pido disculpas. Nadie quiere complicarle la vida a nadie ni joder a la familia de nadie”, afirmó.

En su intervención, también mencionó que lo irritó el planteo de Viera sobre Conexión Ganadera, tema que —dijo— afecta a 4.000 familias. “Es un garrón que me lo como reiteradamente. Me hubieses dicho cualquier otra cosa y no reaccionaba así. Pero ahora le puse cara al dolor y te pido disculpas”, añadió.

“No vamos a ser amigos”, remató Da Silva, “pero hay que dimensionar el tamaño de las cagadas”.

Por su parte, Viera agradeció la “sinceridad” del gesto y sostuvo que “no hay ningún inconveniente en echar para atrás, reconocer los errores y aceptar la disculpa”. Con ese intercambio, ambos dieron por cerrado un episodio que generó fuerte repercusión política.