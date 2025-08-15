Da Silva pidió disculpas en vivo a Viera tras insulto homofóbico

El cruce entre los senadores Sebastián Da Silva (Partido Nacional) y Nicolás Viera (Frente Amplio) tuvo un inesperado capítulo este viernes, cuando el legislador nacionalista llamó en vivo al programa Punto de encuentro de Radio Universal para disculparse personalmente por el insulto proferido a su colega durante la interpelación a Alfredo Fratti.
Viera se encontraba al aire relatando el incidente ocurrido el miércoles en el Senado, cuando Da Silva lo interrumpió con un llamado sorpresivo. Allí, en medio de la entrevista, el senador blanco reconoció su error y ofreció disculpas directas, luego de que en la sesión parlamentaria le dijera “puto de mierda” en referencia a su orientación sexual.
En días anteriores, Viera había reclamado que su colega nunca lo había contactado personalmente para disculparse, lo que terminó motivando el llamado en vivo. Da Silva atribuyó el agravio a “la pasión” del debate, en el marco de la interpelación al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti. “Tanto a Viera como a mí el lado oscuro nos llevó, hay unos 30 segundos que nos vamos al pasto, volcamos”, reconoció.
Disculpas
Da Silva asumió que fue una “puteada totalmente fuera de lugar” y que “Nicolás le acaba de poner rostro” a las consecuencias de sus palabras. “Te pido disculpas. Nadie quiere complicarle la vida a nadie ni joder a la familia de nadie”, afirmó.
En su intervención, también mencionó que lo irritó el planteo de Viera sobre Conexión Ganadera, tema que —dijo— afecta a 4.000 familias. “Es un garrón que me lo como reiteradamente. Me hubieses dicho cualquier otra cosa y no reaccionaba así. Pero ahora le puse cara al dolor y te pido disculpas”, añadió.
“No vamos a ser amigos”, remató Da Silva, “pero hay que dimensionar el tamaño de las cagadas”.
Por su parte, Viera agradeció la “sinceridad” del gesto y sostuvo que “no hay ningún inconveniente en echar para atrás, reconocer los errores y aceptar la disculpa”. Con ese intercambio, ambos dieron por cerrado un episodio que generó fuerte repercusión política.