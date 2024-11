Diputado cabildante critica a la coalición y se acerca a Orsi para lograr acuerdos

Este lunes, el diputado cabildante felicitó a través de un mensaje de WhatsApp al presidente electo, quien le respondió. En la evolución de ese vínculo entre canarios puede estar la llave de la anhelada gobernabilidad para el Frente Amplio.

Las críticas de Perrone a la coalición

Perrone fue muy crítico con la coalición y aseguró que "a Cabildo Abierto la coalición en estos cinco años de gobierno, nuestros socios blancos y colorados, no nos permitieron levantar una bandera; ni una bandera, y tengo varias anotadas.

Sobre su relacionamiento con el presidente electo Yamandú Orsi, Perrone aseguró "somos vecinos del paraje La Paloma, en ruta 11: yo vivo acá; él es de acá. Soy vecino de su tío; converso con su primo en la estación de servicio", dijo Perone. Y sentenció: "Es muy bueno; no tengo puntos negativos yo de Yamandú".

Consultado sobre si está más cerca de llegar a acuerdo con Orsi y el Frente Amplio, Perrone dijo que comparte con Manini que no tiene sentido estar abroquelado en oposición.

"Cabildo cayó y se perdió el gobierno. Tal vez los votantes de Cabildo no creyeron en Cabildo porque Cabildo dijo que iba a hacer determinadas cosas que no hizo, y eso le hizo perder la votación a Cabildo. Ahora, no hicimos porque no pudimos. Entonces, tal vez que el trato con Cabildo lo tiene que analizar el bloque blanco-colorado", sentenció.