El BROU bajó a 4 la categoría de deudor de la AUF por su comprometida capacidad de pago

Pero el atraso en su presentación motivó a los servicios técnicos del BROU a que considerara bajar su calificación crediticia a Categoría 4.

"La empresa no estaba presentando los balances, desde el punto de vista bancario. Lo cual generó que se haya degradado de una categoría 2 a 3 y en el último mes a categoría 4”, dijo en Pasaron Cosas Pablo Sitjar, director del BROU. Además, explicó que “el efecto práctico que tuvo esta situación es que se tuvo que previsionar el 50%. Es decir que si nosotros tenemos 8 millones de dólares de crédito hay 4 que hubo que mandar a pérdida”.

Crédito rehabilitado por directores blancos y colorados del BROU

Finalmente el balance de 2023 fue presentado por el economista Alonso el miércoles 11 de setiembre, ante el propio presidente del BROU, Salvador Ferrer; y dos semanas después, la línea crediticia fue restablecida por la institución financiera en una sesión del directorio del Brou en el que no hubo consenso para levantar el congelamiento de la línea de crédito a la AUF. En esa reunión, Leandro Francolino, del Frente Amplio, y Pablo Sitjar, de Cabildo Abierto, votaron en contra de retomar el crédito, mientras el presidente de la institución, Salvador Ferrer, y los representantes del Partidos Nacional, Alejandro Lafluf y del Partido Colorado, Max Sapolinski, aprobaron reactivar el préstamo a la AUF.

Pero lejos de quedar ahí el tema, el informe de la Comisión Fiscal de la AUF confirmó la pérdida patrimonial de más de 8 millones de dólares producida en el último ejercicio.

Números preocupantes y otras irregularidades

La Comisión Fiscal alertó que “desde el ejercicio 2021, último ejercicio en el que la AUF registró un resultado neto positivo, hasta el cierre de 2023, el patrimonio neto de la AUF pasó de U$S 9.458.713 a U$S 668.518, lo cual equivale a una caída del 93%”. Luego concluye que “la situación producto de dos ejercicios consecutivos con resultados netos negativos por montos significativos resulta muy delicada y, a nuestro juicio, requiere en forma urgente de un plan de recomposición del patrimonio de la AUF, a través de una proyección de los resultados para el corto y mediano plazo que revierta en forma significativa esta tendencia”.

Por si eso fuera poco, a mediados de octubre los presidentes de Liverpool, José Luis Palma y de Cerro Largo, Ernesto Dehl presentaron una carta al departamento jurídico del BROU denunciando que desde la AUF utilizaron la misma garantía para constituir un fideicomiso ante el BROU que presentada posteriormente para acceder al adelanto de 10 millones de dólares de la Conmebol.

Además, Palma y Dehl aseveran que no conocen los números que arrojan los diferentes negocios de la asociación y apuntan a que el balance correspondiente a 2023 no fue aprobado en la asamblea de marzo de 2024, justamente por este hecho. A su vez, señalan que los balances que Alonso le presentó al BROU, no reúnen las condiciones estatutarias requeridas, ya que no estaban aprobados por el Congreso de Clubes.

Ratificación de Calificación 4 a la AUF por su capacidad de pago comprometida

En las útimas horas, los servicios técnicos del BROU ratificaron clasificar con Categoría 4 a la AUF, que corresponde a los deudores con capacidad de pago muy comprometida.

"Comprende a los deudores con problemas importantes en su capacidad de pago, evidenciados en atrasos mayores a 120 días en la presentación de la información a la institución o de hasta 180 días en los pagos o que hayan pérdidas muy significativas en los últimos 3 años".

A partir de este nuevo informe de los servicios técnicos, el directorio del BROU se reunirá este jueves 7 para definir la situación del crédito de la AUF.