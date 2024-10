Denuncias penales, préstamos arbitrarios y avales duplicados, marcan la previa del caliente Congreso de la AUF

Los abogados señalaron que en los balances de la AUF no se reflejan los anticipos que surgen de los Estados Financieros de la Conmebol de los mismos años. Observaron que, en los balances de los años 2021 y 2022, no surge el ingreso de los U$S 25.176.000 enviados como anticipos de Conmebol en 2021, 2022 y 2023.

Por ese motivo, el fiscal Gilberto Rodríguez, solicitó a la AUF, toda la información financiera y contable vinculada a los ingresos provenientes de la Conmebol. Entre ella pidió documentación importante para la investigación como balances, contratos, gastos para comprobar si existieron o no los desvíos de fondos denunciados a fines de agosto por una docena de clubes del fútbol uruguayo.

Diferencias entre los balances

El escrito de los abogados estuvo acompañado del informe de una auditoría que comparó los balances de la AUF con los de la Conmebol y analizó los ingresos y anticipos que la asociación recibió de Conmebol. El informe de la auditoría advirtió diferencias entre los balances presentados por la AUF y la Confederación con respecto a ingresos y anticipos millonarios pedidos por Uruguay.

Las doce instituciones denunciaron que en los balances de la AUF "no se reflejan" las partidas adelantos recibidas por parte de la Conmebol en los últimos años.

El País reveló que en el balance del 2022 de la Conmebol tiene un saldo acreedor contra la AUF de cinco millones de dólares, pero, en cambio, la AUF, informaba que debía solo un millón cuatrocientos mil dólares, cuando ese año la asociación había pedido el mayor monto de anticipo a la Confederación: unos US$ 5.914.090.

Además, en los anticipos de Conmebol de 2023, a cuenta de la Copa América 2024, el monto recibido por Uruguay (US$ 15.925.000) fue mucho mayor al percibido por otras selecciones como Paraguay: US$ 5.292.500 y Argentina: US$ 3.000.000.

En el escrito presentado por Domínguez y Abracinskas también advirtió que los gastos de la AUF "se han incrementado enormemente" y "han disminuido" los ingresos, generándose "una situación económica muy comprometida", con préstamos del Banco República (BROU) cada vez mayores y anticipos de la Conmebol por montos millonarios que "no aparecen en los balances".

En diálogo con Caras y Caretas, Abracinskas, manifestó que “esperan que avance la investigación fiscal realizada por el oficial y la contadora que están estudiando la documentación. Tanto la presentada adjuntamente en la denuncia de los clubes, como la que presente en Fiscalía el abogado de Nacho Alonso, el Dr. Jorge Barrera.

La advertencia de Cerro Largo y Liverpool al directorio del BROU

Otra irregularidad que se sumó en las últimas semanas tiene que ver con la presentación de la misma garantía, por parte de la AUF, ante la Conmebol y el BROU que fue denunciado ante el directorio del banco por los presidentes de Liverpool, José Luis Palma y de Cerro Largo, Ernesto Dehl. El jueves 17 fue solicitada la investigación al departamento jurídico de la institución financiera.

Según los presidentes de Cerro Largo y Liverpool, fue utilizada la misma garantía para constituir un fideicomiso ante el BROU que la presentada posteriormente para acceder al adelanto de 10 millones de dólares enviado por la Conmebol.

En la nota, Palma y Dehl aseveran que no conocen los números que arrojan los diferentes negocios de la asociación y apuntan a que el balance correspondiente a 2023 no fue aprobado en la asamblea de marzo de 2024, justamente por este hecho.

Señalan que los balances que Alonso presentó al BROU no reúnen las condiciones estatutarias requeridas, ya que deben estar aprobados por el Congreso de Clubes.

Según informó la semana pasada el periodista Eduardo Preve, desde el 11 de setiembre -fecha entrega balance- la AUF no aportó más datos pedidos por el BROU y recientemente pidió por carta al directorio del BROU, más plazo para entregar información adicional solicitada, relacionada a los balances de 2023.

Advirtió que, con la información disponible, desde el BROU estiman incluir en categoría 4 (deudores con capacidad de pago muy comprometida) a la AUF.

Los préstamos recibidos por Nacional

Además, existieron denuncias periodísticas sobre la desequilibrada asignación de los recursos económicos (más de siete millones de dólares) distribuidos a los clubes, correspondientes al Fondo de Fortalecimiento, puesto que el 43% de este (2.954.170 de dólares) fue entregado al Club Nacional de Football, mientras el 57 % restante fue distribuido a los demás clubes profesionales (30) que lo requirieron.

El balance del club tricolor fechado el 31 de octubre de 2023 reveló, según informó Julio Ríos, que Nacional recibió, además de los 2.954.170 dólares, otro préstamo por 4 millones de dólares de la Conmebol, gestionados por Eduardo Ache a través de la AUF, que siguen engrosando el pasivo de Nacional en unos US$ 65 millones.

¿Salieron de la AUF o de la Conmebol?

Preve advirtió que los 4 millones prestados a Nacional figuran en el balance de la Conmebol como entregados a la AUF en 2023, sin embargo, estos nunca pasaron por las arcas de Guayabos 1531, más allá que los documentos presentados a Fiscalía por la AUF, indican que fueron un préstamo directo de la asociación a Nacional.

Previo a su comparecencia en la Justicia, el presidente de la AUF, Ec. Ignacio Alonso y otros dirigentes del anterior ejecutivo de la asociación deberán responder a varias interrogantes y opacidades de su gestión que serán puestas sobre la mesa mañana durante el Congreso.