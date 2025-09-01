El mensaje del gobierno al entregar el Presupuesto: "Vamos a cumplir"

Documento

El gobierno difundió un documento, entre autoridades ministeriales y dirigentes del Frente Amplio, en el que fundamenta la “filosofía” del proyecto de ley del Presupuesto, presentado este domingo en el Parlamento.

En el escrito, se fijan “seis prioridades fundamentales” en pos de lo que define como “un instrumento estratégico para transformar vidas”.

“El programa del Frente Amplio marca un rumbo, un trazo. Los compromisos de campaña son nuestro plan de gobierno. Es lo que pretendemos cumplir. Cuando realizamos las propuestas (11 de septiembre 2024, Colonia) el déficit fiscal anunciado por el gobierno era 2,8 del PBI, a agosto de 2025 es de 4,2% del PBI; son aproximadamente 900 millones de dólares menos en caja. A pesar de esto, vamos cumplir con nuestros compromisos al 2029. Es por esto que se elaboró un prepuesto responsable. No podemos jugar la suerte de nuestra gente”, sostiene.

En ese sentido, se señala que “se modernizará la institucionalidad fiscal mediante una nueva regla fiscal anclada en un objetivo de deuda pública de mediano plazo, dotando a la política fiscal de mayor transparencia y efectividad”.

Seis prioridades

Con respecto a las “seis prioridades fundamentales”, estas son las siguientes: “Infancias primero; Salud sin esperas; Educación que construya oportunidades; Barrios más seguros; Caminos y transporte que nos acerquen; y una mirada especial al Uruguay productivo”.

Entre las medidas que se destacan comprendidas en estos seis ejes, el Presupuesto incluye el “aumento del 50% en el Bono Crianza de la Tarjeta Uruguay Social”, la “reducción drástica de los tiempos de espera para consultas especializadas, estudios y cirugías”, una “reforma del sistema penitenciario y de rehabilitación”, así como el “fortalecimiento del Instituto Nacional de Colonización”.

“En síntesis, el Presupuesto Nacional 2025–2029 es mucho más que un documento financiero: es el compromiso plasmado en números de un gobierno y un país que no se rinden ante las dificultades, que eligen la senda de la solidaridad y el crecimiento compartido. Es la herramienta mediante la cual transformaremos la esperanza en resultados. Vamos a cumplir y a construir, entre todos, el Uruguay que soñamos”, concluye el documento.