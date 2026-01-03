El Partido Nacional no respalda "ninguna intervención militar ni política extranjera" sobre Venezuela

El Directorio del Partido Nacional, mediante una declaración oficial emitida en la fecha, ha reafirmado su postura histórica de condena frente a la situación política y social que atraviesa la República Bolivariana de Venezuela, haciendo un énfasis determinante en el respeto a la autodeterminación de los pueblos. En la madrugada de este sábado fuerzas especiales de EEUU incursionaron en territorio venezolano, bombardearon estructuras críticas y secuestraron al presidente Nicolás Maduro.