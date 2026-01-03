El Directorio del Partido Nacional, mediante una declaración oficial emitida en la fecha, ha reafirmado su postura histórica de condena frente a la situación política y social que atraviesa la República Bolivariana de Venezuela, haciendo un énfasis determinante en el respeto a la autodeterminación de los pueblos. En la madrugada de este sábado fuerzas especiales de EEUU incursionaron en territorio venezolano, bombardearon estructuras críticas y secuestraron al presidente Nicolás Maduro.
Autodeterminación
El Partido Nacional no respalda "ninguna intervención militar ni política extranjera" sobre Venezuela
El directorio del Partido Nacional reafirmó su postura contraria al gobierno de Venezuela pero señaló que no se puede eliminar su soberanía.