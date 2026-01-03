Hacete socio para acceder a este contenido

Política Partido Nacional | Venezuela | intervención

Autodeterminación

El Partido Nacional no respalda "ninguna intervención militar ni política extranjera" sobre Venezuela

El directorio del Partido Nacional reafirmó su postura contraria al gobierno de Venezuela pero señaló que no se puede eliminar su soberanía.

Álvaro Delgado, presidente del Partido Nacional.

Álvaro Delgado, presidente del Partido Nacional.

 Foto: Sofia Torres / FocoUy
El Directorio del Partido Nacional, mediante una declaración oficial emitida en la fecha, ha reafirmado su postura histórica de condena frente a la situación política y social que atraviesa la República Bolivariana de Venezuela, haciendo un énfasis determinante en el respeto a la autodeterminación de los pueblos. En la madrugada de este sábado fuerzas especiales de EEUU incursionaron en territorio venezolano, bombardearon estructuras críticas y secuestraron al presidente Nicolás Maduro.

Defensa de la soberanía y rechazo a la intervención

En un punto central de su declaración, el Partido Nacional ha manifestado que, en coherencia con su convicción en la autodeterminación, no respalda ninguna intervención militar ni política extranjera que pretenda dirigir el destino de Venezuela o eliminar su soberanía. La colectividad subraya que el pueblo venezolano debe poder ejercer su voluntad libre y soberana sin injerencia alguna de potencias externas.

Crítica a los organismos internacionales

El Directorio señaló con dureza la actuación de la comunidad internacional, calificando de "insuficientes e indiferentes" a los organismos encargados de defender los derechos de los ciudadanos venezolanos. Según el documento, este fallo sistemático ha permitido que el país llegue a una "escalada de extremo peligro".

A su vez, el Partido Nacional ratificó su condena histórica a lo que califica como la dictadura de Nicolás Maduro, denunciando la persecución sistemática de la disidencia, la existencia de presos políticos y el fraude electoral que desconocería el veredicto popular.

