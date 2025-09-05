Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política PCU | búsqueda |

Aclarando

El PCU desmintió "información" de Búsqueda y rechazó acusaciones falsas contra Laura Alberti

Desde el PCU afirmaron que Laura Alberti sigue siendo la secretaria de Finanzas e integrando la dirección del partido.

Laura Alberti, secretaria de Finanzas del PCU

Laura Alberti, secretaria de Finanzas del PCU
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

El Partido Comunista de Uruguay (PCU) emitió este jueves una declaración pública en respuesta a versiones periodísticas que circularon en la jornada sobre la situación de la dirigente Laura Alberti.

En particular, el comunicado se produjo luego de una publicación del semanario Búsqueda en la que se aseguraba que Alberti estaba de licencia en las responsabilidades financieras del PCU.

El Comité Ejecutivo del PCU aclaró que Alberti “sigue siendo la secretaria de Finanzas del partido e integrando su Comité Central y su Comité Ejecutivo”, desmintiendo que haya pedido licencia o se le haya desplazado de sus responsabilidades.

El PCU recordó que la militante, desde el inicio de las denuncias por irregularidades en el Fondo de Solidaridad de Vivienda de los Obreros de la Construcción (FOSVOC), colaboró con la Justicia cuando se lo requirió. Además, enfatizó que existe una investigación judicial en curso en la que tres personas ya fueron halladas culpables y responsabilizadas por la maniobra. “Como ya hemos dicho, queremos que se investigue a fondo”, subrayó el comunicado.

La fuerza política reafirmó también la presunción de inocencia como principio esencial, al tiempo que reiteró su “solidaridad con la compañera Laura Alberti ante las falsas acusaciones en su contra realizadas por delincuentes confesos”.

544575771_1185183983645545_8400239220606558373_n

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar