El PCU desmintió "información" de Búsqueda y rechazó acusaciones falsas contra Laura Alberti

El Comité Ejecutivo del PCU aclaró que Alberti “sigue siendo la secretaria de Finanzas del partido e integrando su Comité Central y su Comité Ejecutivo”, desmintiendo que haya pedido licencia o se le haya desplazado de sus responsabilidades.

El PCU recordó que la militante, desde el inicio de las denuncias por irregularidades en el Fondo de Solidaridad de Vivienda de los Obreros de la Construcción (FOSVOC), colaboró con la Justicia cuando se lo requirió. Además, enfatizó que existe una investigación judicial en curso en la que tres personas ya fueron halladas culpables y responsabilizadas por la maniobra. “Como ya hemos dicho, queremos que se investigue a fondo”, subrayó el comunicado.