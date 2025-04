Contrario a estas afirmaciones, Bergara en su discurso se preguntó "¿cómo se explicaría que hoy todos los sondeos, a tres semanas de la elección, dan al FA como claro favorito?". "Por algo siguen respaldando al FA", dijo el candidato oficialista sobre los montevideanos.

"No hay alternativa al FA"

Por su parte el candidato del FA promovido por la Vertiente Artiguista, Salvador Schelotto, aseguró que "no hay alternativa al FA": "Tiene que ganar el FA, no hay alternativa, solo hay un programa de destrucción y de erosión a nuestra credibilidad, es lo único que se levanta. No hay una alternativa real".

La candidata impulsada por el Partido Comunista y que cuenta con el apoyo del sector de Carolina Cosse, Verónica Piñeiro, recordó que falta menos de un mes para la elección y que según ella "están en juego dos proyectos de departamento", y concluyó: "El FA quiere seguir transformando la realidad en Montevideo".