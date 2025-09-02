Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Ministerio de Justicia | Secretaría de Litigio Estratégico del Estado |

Ministerio de Justicia

¿En qué quedó la creación del Ministerio de Justicia en la Ley de Presupuesto?

Está previsto, en la Ley de Presupuesto, la creación de un nuevo órgano desconcentrado en la órbita de presidencia, del Ministerio de Justicia, postergado.

Está previsto, en la Ley de Presupuesto, la creación de un nuevo órgano desconcentrado en la órbita de presidencia, del Ministerio de Justicia, postergado.

Está previsto, en la Ley de Presupuesto, la creación de un nuevo órgano desconcentrado en la órbita de presidencia, del Ministerio de Justicia, postergado.

 FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El gobierno de Yamandú Orsi apuesta por fortalecer la defensa jurídica del Estado. En el contexto del proyecto de Ley de Presupuesto ingresado el pasado domingo 31 de agosto al Parlamento, se crea la Secretaría de Litigio Estratégico del Estado, órgano desconcentrado de la Presidencia cuya misión será unificar la abogacía estatal frente a demandas judiciales complejas.

Esta apuesta surge tras la decisión del Ejecutivo de postergar la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, una iniciativa que prometía centralizar funciones judiciales dispersas. En un conversatorio con periodistas, organizado en junio por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el prosecretario Jorge Díaz reveló: “los grandes juicios contra el Estado” lo tenían “sin dormir”, y mencionó el reciente caso de Conaprole contra el Ministerio de Ganadería, por unos US$ 80 millones.

La secretaria estará bajo la órbita directa de Presidencia, en lugar de un ministerio, reflejando la urgencia por atender la problemática de forma estratégica y eficiente.

Lo que prevé la Ley de Presupuesto

El artículo 38 del proyecto de ley de Presupuesto define sus funciones: apoyar, gestionar y coordinar la defensa del Estado en litigios estratégicos; patrocinar o representar al Estado; y gestionar un registro centralizado de juicios estatales.

La Secretaría podrá exigir información a organismos estatales, personas jurídicas de derecho público no estatal y sociedades anónimas en las que el Estado tenga participación, bajo pena de obligación legal de colaboración.

Además de reunir y coordinar información estratégica, la oficina estará facultada para crear salas de expertos, desarrollar estudios normativos, celebrar convenios con entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, y apuntalar proyectos tecnológicos para robustecer la defensa del Estado en procesos judiciales.

El artículo 38 del proyecto de ley de Presupuesto define sus funciones: apoyar, gestionar y coordinar la defensa del Estado en litigios estratégicos; patrocinar o representar al Estado; y gestionar un registro centralizado de juicios estatales. El artículo 38 del proyecto de ley de Presupuesto define sus funciones: apoyar, gestionar y coordinar la defensa del Estado en litigios estratégicos; patrocinar o representar al Estado; y gestionar un registro centralizado de juicios estatales.

Aunque aún no se precisan las partidas presupuestales, el texto establece que la Secretaría administrará los fondos que se le asignen, incluidos recursos fruto de la cooperación internacional.

La nueva oficina heredará competencias de la Dirección Nacional de Asuntos Constitucionales y Legales, conectada al Ministerio de Educación y Cultura, en lo relativo al Registro Único de Juicios del Estado (RUJE).

Además, el Ejecutivo debe definir las categorías de litigio estratégico —nacional e internacional— y las modalidades de intervención de la Secretaría.

Demandas internacionales

Este avance se produce en un escenario donde Uruguay enfrenta demandas internacionales relevantes. Durante la transición de gobierno, Díaz había informado que Uruguay enfrentaba cinco arbitrajes ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), aunque el caso de Pluna ya había sido resuelto con un acuerdo de pago por unos US$ 30 millones más intereses.

Otros casos en curso incluyen reclamos de la minera Aratirí, por cerca de US$ 4.000 millones, y disputas como las de Montecon y Neltume Ports, vinculadas a puertos y tratado bilateral con Chile. También hay potenciales arbitrales con AFAO, por rescisión contractual.

La creación de esta Secretaría obedece a una estrategia de centralizar la defensa judicial estatal, actualmente fragmentada, y dotarla de tecnología, experiencia y capacidad de negociación. Pretende ser un paso hacia la profesionalización de la abogacía estatal y una respuesta directa a la presión que generan juicios millonarios y estratégicamente sensibles.

Con el ingreso del proyecto de ley al Parlamento, se abre una etapa política clave. El Frente Amplio y la oposición analizan cuidadosamente el proyecto, que incorpora 714 artículos y deberá manejarse con consensos en medio de tensiones sobre prioridades y reformas tributarias.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar