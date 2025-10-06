Escándalo narco en Argentina salpica al gobierno de Milei y renuncia su candidato

El diputado nacional José Luis Espert (La Libertad Avanza), alfil de Milei anunció este domingo su renuncia a la candidatura para renovar su banca por la provincia de Buenos Aires, en medio del llamado "narcoescándalo" por sus presuntos vínculos con el empresario Fred Machado, actualmente detenido por narcotráfico.
La renuncia fue formalmente aceptada por el presidente Javier Milei, según confirmaron ambos dirigentes en sus redes sociales.
La defensa de Espert: "Operación política"
En un extenso comunicado, Espert sostuvo que su decisión de "dar un paso al costado" se debe a una "operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas". El economista denunció ser objeto de un "despiadado juicio mediático" y aseguró que su inocencia será demostrada ante la Justicia.
“A diferencia de los que, ante cada campaña electoral, utilizan las mismas armas, yo no tengo nada que ocultar y demostraré mi inocencia ante la Justicia, sin fueros ni privilegios”, expresó el ahora excandidato.
Espert concluyó su mensaje reafirmando su total respaldo al gobierno de Milei y llamando a los militantes de La Libertad Avanza a concentrarse en la campaña electoral.
La reacción de Javier Milei
Poco después del anuncio, el presidente Javier Milei se pronunció públicamente en su cuenta de X, defendiendo la integridad de su proyecto político y validando la decisión de Espert.
Milei destacó que la causa de su gobierno "siempre está por encima de las personas".
“El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo. Garantizar el cambio es más importante que cualquiera de nosotros”, afirmó el mandatario.
El Presidente buscó cerrar filas en el espacio oficialista, sentenciando: “Aunque nos quieran ensuciar, no somos lo mismo. La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.