Escándalo narco en Argentina salpica al gobierno de Milei y renuncia su candidato

“A diferencia de los que, ante cada campaña electoral, utilizan las mismas armas, yo no tengo nada que ocultar y demostraré mi inocencia ante la Justicia, sin fueros ni privilegios”, expresó el ahora excandidato.

Espert concluyó su mensaje reafirmando su total respaldo al gobierno de Milei y llamando a los militantes de La Libertad Avanza a concentrarse en la campaña electoral.

La reacción de Javier Milei

Poco después del anuncio, el presidente Javier Milei se pronunció públicamente en su cuenta de X, defendiendo la integridad de su proyecto político y validando la decisión de Espert.

Milei destacó que la causa de su gobierno "siempre está por encima de las personas".

“El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo. Garantizar el cambio es más importante que cualquiera de nosotros”, afirmó el mandatario.

El Presidente buscó cerrar filas en el espacio oficialista, sentenciando: “Aunque nos quieran ensuciar, no somos lo mismo. La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.