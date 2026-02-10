Gobierno brindará más recursos al PIP para apoyar el trabajo independiente

Programa de Inversión Productiva

Para asegurar respuestas ante esta forma de ocupación laboral, desde el Gobierno se impulsará una política relacionada con el PIP, que cumple 30 años y en 2025 duplicó la cantidad de beneficiarios en relación a 2024, con más de 200 emprendimientos.

Araya recordó que este programa abarca todo el país y es ampliamente aceptado por las autoridades locales y bien recibido por la población. “Es una necesidad que tiene la gente de contar con recursos, y que el Ministerio de Trabajo esté presente en todo el territorio nacional es algo destacable para nosotros”, añadió.

El jerarca informó sobre la aprobación, en el presupuesto quinquenal, de una partida de 1.500.000 pesos para reforzar esta línea de acción.

Más acceso al trabajo decente

Por otra parte, Araya dijo que las modificaciones incorporadas a la actual Ley de Empleo, n° 19.973, del 13 de agosto de 2021, que deberán ser votadas en el Parlamento contribuirán a acrecentar las oportunidades laborales.

También recordó que continuarán activos y serán fortalecidos los programas Yo Estudio y Trabajo, que totalizó 14 ediciones, y Uruguay Impulsa, iniciativa de cuya primera edición las autoridades aguardan los resultados.

Asimismo, adelantó que el Gobierno trabaja en la elaboración de un proyecto de ley para elevar el marco normativo del Sistema Nacional de Formación Profesional, ya que el actual es el decreto n° 364/19, del 2 de diciembre de 2019.

Para ello, la labor es compartida con los ministerios e instituciones educativas involucrados, y se proyecta enviar el proyecto al Parlamento a mediados de 2026.