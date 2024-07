Heber propuso que vivir en la calle sea considerado un delito

Deportar extranjeros

Heber, también planteó que el extranjero que delinque en el Uruguay sea deportado a su país de forma rápida: “Hoy hay todo un trámite que demora años para expulsarlo del país. Nosotros creemos que si alguien viene a nuestro país, delinque y es condenado, inmediatamente debe ser deportado a su país de origen, y no se le da la posibilidad de que vuelva. No estamos dispuestos a bancar gente que venga a delinquir y a enseñarle a la delincuencia de acá" y agregó "cuando hay sentencia de un juez y está condenado: ¡pa´ afuera! ¡Acá no los queremos!".

Perpetua para homicidios graves

Finalmente, el senador nacionalista propuso que “aquel que es un homicida grave tenga cadena perpetua revisable”, con el objetivo de “frenar esta ola de homicidios que genera sobre todo el narcotráfico en nuestro país, matándose y vengándose de las maneras espantosas que hemos visto".