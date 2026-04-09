Interpelación: Carlos Negro destacó baja de 5,3% en todos los delitos en el primer trimestre

Dentro de los delitos contra la persona, los resultados fueron heterogéneos. Se registró una fuerte baja del 41,7% en los homicidios de mujeres por violencia basada en género, que pasaron de 24 a 14 casos. También descendieron las amenazas (-1,7%) y las lesiones (-0,1%).

Sin embargo, los heridos por arma de fuego aumentaron un 4,4%, convirtiéndose en el único indicador en alza dentro de esta categoría.

Delitos contra la propiedad

El informe también muestra una disminución generalizada en los delitos que afectan el patrimonio. Las rapiñas cayeron un 8,2%, con 1.386 casos menos, mientras que los hurtos —uno de los delitos más frecuentes— descendieron un 8,8%, lo que representa 9.482 eventos menos que el año anterior.

A su vez, los vehículos hurtados disminuyeron un 8,6% y los daños un 7,7%. Las estafas y fraudes informáticos registraron una de las caídas más significativas, con un descenso del 15,7% (4.852 casos menos).

La excepción dentro de este grupo fue el abigeato, que creció un 7,4%.

Delitos complejos y victimización

En el apartado de delitos complejos, se observan caídas importantes, los secuestros se redujeron un 62,5% y las extorsiones un 15,5%.

El informe incorpora además datos de victimización relevados por el Instituto Nacional de Estadística. Según estos registros, los robos denunciados pasaron de 55.200 en el segundo semestre de 2024 a 35.400 en el mismo período de 2025.

Las estafas también mostraron una reducción significativa, al bajar de 26.900 a 16.300 casos.

Primer año de Gestión MI

Primer trimestre de 2026

Los datos más recientes, correspondientes al primer trimestre de 2026, refuerzan la tendencia descendente. En comparación con igual período de 2025, el total de delitos cayó un 7%. En los delitos contra la persona, los homicidios bajaron un 9,2%, pasando de 98 a 89 casos. También se redujeron las amenazas (-5,8%) y las lesiones (-5,8%). No obstante, los heridos por arma de fuego volvieron a aumentar, esta vez un 5%, lo que contribuyó a que la categoría se mantuviera prácticamente estable (+0,3%).

En materia de violencia basada en género, se registró una caída drástica del 85,7% en los homicidios de mujeres, que pasaron de siete casos a uno. La violencia doméstica descendió levemente (-2,5%) y los delitos sexuales bajaron un 8,5%.

Los delitos contra la propiedad también mostraron descensos significativos en el inicio de 2026. Las rapiñas disminuyeron un 7,3% y los hurtos un 10,1%, pasando de 27.507 a 24.720 casos. Los vehículos hurtados bajaron un 12,3% y el abigeato registró una caída marcada del 28,4%.

En contraste, las estafas y fraudes informáticos se mantuvieron prácticamente estables, con una leve baja del 1,6%.

En cuanto a los delitos complejos, las extorsiones disminuyeron un 15,3% y no se registraron secuestros en el período analizado, frente a un caso en el primer trimestre del año anterior.