Juan Raúl Ferreira: "En el Frente Amplio nunca me hicieron sentir un recién llegado"

Ferreira también expresó su preocupación por las prioridades del gobierno uruguayo en la arena internacional. Comentó que mientras líderes mundiales como Gustavo Petro, Pedro Sánchez y Lula da Silva abordaron temas de gran relevancia en la reciente Cumbre por el Cambio del Mundo en las Naciones Unidas, Uruguay envió a su vicecanciller para hablar de la reforma educativa y la reforma de la seguridad social, algo que Ferreira calificó como "hacer campaña electoral" en un espacio inapropiado.

Su transición al Frente Amplio

Cuando Ferreira habló de su paso al Frente Amplio explicó que pesar de las dificultades personales y emocionales que implicaba dejar el Partido Nacional, que había sido tanto un hogar político como familiar, Ferreira afirmó que su proceso de transición le permitió experimentar un sentido de pertenencia que no esperaba.

"Fue un proceso difícil, no es fácil dejar atrás una estructura política que ha sido tu hogar, tus amistades de toda una vida, incluso familiares", confesó. Sin embargo, "nunca me hicieron sentir un recién llegado". Ferreira resaltó la importancia de transmitir esta experiencia a quienes aún no han dado el paso hacia el Frente Amplio, especialmente en el interior del país, y aseguró que hay un espacio esperando por ellos.