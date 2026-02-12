Hacete socio para acceder a este contenido

Política Cardama | Orsi | patrullas oceánicas

Horas cruciales

La rescisión del contrato con el astillero Cardama es "inminente"

Tras la auditoría de Bureau Veritas y el informe de los capitanes de navío, es imposible que Cardama entregue en tiempo y forma la primera nave.

El presidente Yamandú Orsi.

 Foto: Dante. Fernandez / FocoUy
El caso de las dos patrullas oceánicas y las irregularidades del astillero Cardama llegaría en breve al final, ya que el presidente Yamandú Orsi tomará en breve una decisión al respecto. El miércoles 11 era el último día que tenía Cardama para presentar sus descargos ante los cuestionamientos más recientes que recibió de parte del Ministerio de Defensa, entre ellos una auditoría de la certificadora bureau Veritas y dudas respecto de la garantía emitida por Redbridge Insurance Company.

Las respuestas presentadas por la empresa contratada para la construcción de dos patrullas oceánicas en principio no han sido suficientes para evitar la idea del gobierno de rescindir el contrato.

La última palabra la tendrá el presidente de la República Yamandú Orsi. Según publica este jueves Búsqueda, es inminente el fin de la relación comercial con el astillero.

"Es una decisión política y es una decisión que también tiene connotaciones jurídicas y técnicas", dijo la ministra de Defensa, Sandra Lazo.

Por su parte, el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, dijo que "el gobierno va a resolver en el momento que entienda oportuno y que por derecho corresponda, porque los procedimientos administrativos tienen sus garantías, sus vistas, sus plazos".

Informes negativos

El Ministerio de Defensa recibió en los últimos días un nuevo informe de los capitanes de navío Héctor Cardozo e Ismael González, quienes volvieron a constatar problemas en los tiempos de construcción de las patrullas.

El informe sostiene que solo una ínfima proporción de los planos que el astillero presentó de las diferentes partes de la primera patrullan han sido aprobados, al tiempo que se desconoce la cantidad de planos que debería tener el proyecto.

Por su parte, en las conclusiones de la auditoria de Bureau Veritas dice que, tras 11 meses de iniciado el proceso de construcción, "el comprador declara que no dispone de proceso de construcción definitivos ni evidencia de obtención de aprobación ni permiso de construcción de conformidad con los requeridos de la bandera del Uruguay".

Tras la auditoría de Bureau Veritas y el informe de los capitanes de navío, el gobierno considera imposible que Cardama pueda llegar a tiempo a la fecha limite para entregar la primera nave, que, sumando las prórrogas previstas, está estipulada para el 23 de noviembre de este años.

