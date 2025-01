Lacalle Pou fue categórico y reafirmó que firmará el contrato para Arazatí

Por eso dijo que para él el agua potable, “el agua para uso humano, no debe ser embalsada, debe ser posiblemente corriente, porque ante una contaminación de cualquier producto en un embalse, se complica después la potabilización”.

“La decisión ya está tomada”, subrayó. Y agregó: “La decisión es que vamos a firmar el contrato. Vamos a firmar Arazatí”.

Aseguró que habrá nuevas reuniones por este tema y que intentará buscar acuerdos con el gobierno del Frente Amplio (FA).

Presidente renuncia al Senado

Con respecto a su banca en el Senado -Lacalle Pou fue electo senador en las nacionales de octubre por varias listas-, dijo que renunciará. "Creo que es el tiempo de otras personas, de otra gente que salió electa, yo voy a renunciar a la banca”, afirmó.

"Me voy a dedicar a muchas cosas, entre otras estar con la gente, que es lo que me gusta, que es lo que me mueve y es mi vocación", dijo.

Sostuvo que todavía no piensa en una próxima campaña.