Lazo no irá a comisión de Defensa de Diputados por Cardama para no ser "interpelada" tres veces

Asimismo, sostuvo que Javier García, cuando fue ministro de Defensa, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, “solía ir a estas instancias sin problemas”.

El vicepresidente de la comisión, el colorado Maximiliano Campo, afirmó que pidieron la presencia de Lazo “para cuidar los recursos públicos y tener información directa, pero eligió el silencio”.

“Cuando un ministro evita dar explicaciones al Parlamento, habla más su ausencia que sus palabras”, sostuvo el diputado.

Por su parte, Gabriel Gurméndez, diputado del Partido Colorado, aseguró que el hecho es “inaudito”. “Es la ministra responsable políticamente ante el Parlamento por las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo sobre el tema Cardama”, agregó.

Lazo remarcó que no pretende faltar el respeto al Parlamento y que le parece “legítima la interpelación, pero una, no tres”.