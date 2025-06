Medidas concretas frente a los 'anuncios vacíos' del pasado

El desafío es justicia social sin dejar deudas. Sabini recordó que el anterior gobierno prometió US$ 450 millones para asentamientos y solo ejecutó US$ 120. "Aquí no hay placebos, las medidas llegan con presupuesto y plazo claro", sentenció y anticipó que el próximo año el bono educativo será universal.

Mientras el oficialismo se muestra como un "gobierno de soluciones", la oposición sigue en modo crítica. Pero, según Sabini, "el pueblo ya nota la diferencia. Antes eran palabras; hoy, hechos".