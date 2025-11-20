"Medio pelo": intendente blanco explicó por qué calificó así al gobierno de Lacalle Pou

Yo creo que faltó, capaz que fruto de la pandemia, pero faltó derramar economía en el bolsillo de los uruguayos, faltó.

Sin embargo, Olivera insistió en que el gobierno tuvo falencias que deben ser reconocidas. Mencionó que hubo “gente que no estuvo a la altura” y que, más allá de identificar nombres, lo relevante es comprender qué faltó para evitar repetir errores. También señaló que, posiblemente debido al impacto de la pandemia, “faltó derramar economía en el bolsillo de los uruguayos”, un aspecto que consideró fundamental para explicar parte del malestar social registrado en los últimos años y que, según su visión, influyó en el resultado electoral.

Proceso de autocrítica

Olivera defendió el proceso de reflexión interna iniciado por los nacionalistas. “Lo virtuoso de este proceso de autocrítica es que se enfocó en buena parte en lo que nos falta y no tanto en las causas o los responsables de por qué perdimos”, afirmó. Advirtió además que este debate debe encaminarse hacia la construcción del próximo programa de gobierno y hacia una renovación en la manera de evaluar desempeños.

Consultado sobre quiénes fueron, concretamente, esas personas “que no estuvieron a la altura”, el intendente evitó dar nombres y reafirmó que esos asuntos deben permanecer en el ámbito interno. “Son cosas que conversamos entre compañeros, tampoco andamos con nombre y apellido”, expresó.