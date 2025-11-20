A inicios de noviembre las declaraciones del intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, lo colocaron en el centro del debate político blanco. Luego de afirmar que el gobierno de Luis Lacalle Pou fue “medio pelo” durante un encuentro partidario realizado en el Club Hípico de Salto, el dirigente sanducero debió enfrentar una ola de cuestionamientos internos. Este jueves, en el programa Desayunos Informales, ofreció una explicación sobre el contexto y el sentido de sus palabras.
Autocrítica real
"Medio pelo": intendente blanco explicó por qué calificó así al gobierno de Lacalle Pou
