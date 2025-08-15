Hacete socio para acceder a este contenido

Política vivienda | Ministerio |

Club Atenas

Ministerio de Vivienda sorteará decenas de cupos para cooperativas

El cupo anual es de 1.500 viviendas cooperativas y el sorteo de hoy es el primero de los previstos para este año.

Por Redacción Caras y Caretas

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) sorteará hoy 292 cupos para la construcción de viviendas cooperativas, un evento crucial que beneficia a decenas de familias. Este sorteo, el primero de los dos previstos para este año, permitirá a 59 organizaciones cooperativas acceder a la financiación necesaria para construir sus hogares.

El sorteo se llevará a cabo a las 13:00 horas en el Club Atenas, ubicado en Cebollatí 1434. La actividad contará con la presencia de la ministra de Vivienda, Tamara Paseyro; el subsecretario Christian Di Candia; y otros directores de la secretaría de Estado.

Aunque el cupo anual previsto es de 1.500 viviendas, la Resolución Ministerial 66/2025 establece un descuento de 458 adjudicaciones directas, lo que reduce el número de viviendas a sortear en esta instancia a 292. El segundo sorteo del año se realizará en los próximos meses.

