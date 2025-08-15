El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) sorteará hoy 292 cupos para la construcción de viviendas cooperativas, un evento crucial que beneficia a decenas de familias. Este sorteo, el primero de los dos previstos para este año, permitirá a 59 organizaciones cooperativas acceder a la financiación necesaria para construir sus hogares.
Club Atenas
Ministerio de Vivienda sorteará decenas de cupos para cooperativas
El cupo anual es de 1.500 viviendas cooperativas y el sorteo de hoy es el primero de los previstos para este año.