Movilización en apoyo a Besozzi:  "Lo único que he hecho es gestionar"

La caravana de vehículos comenzó en la rotonda de ruta 2, a la salida de Mercedes, y se extendió 10 kilómetros hasta la chacra del exintendente. Al mismo tiempo otra caravana partió desde el otro extremo de ruta 2, uniendo los pueblos desde Cardona y Palmitas, informó el corresponsal de Subrayado en Soriano, Daniel Rojas.

Campaña en Soriano

Sostuvo el exintendente respecto a la manifestación que “no tiene nada que ver con la campaña”: “Esto no es político, es de cariño”.

Dijo sentir “dolor” y reiteró su inocencia. “Me la banco. Yo soy inocente, no toqué nada […] No somos delincuentes”, aseguró.

“En un país democrático, los tres poderes tienen que funcionar independientemente. Creo en la Justicia, pero que se lleven adelante los debidos procesos”, prosiguió entre aplausos de la gente.

"Ahí estaban todos esos compañeros que saben que lo único que he hecho es gestionar. Podré equivocarme en una gestión, en cosas de esas, pero soy incapaz de tocar nada, de cambiar nada ni nunca le pregunté a nadie de qué color era uno u otro cuando hacía una gestión", dijo.

Aseguró que nunca fue citado. "Hace tres años que investigan cosas, nunca me citaron. Me vinieron a buscar con cuatro policías. Eso sí. Pero nunca me llevaron a preguntarme algo. Ahora les están preguntando a muchos, a ver si es cierto cuál o tal cosa", sostuvo.

Vecinos con Besozzi

Martín Navarro, uno de los promotores de la movilización, dijo que se trata de una “manifestación de apoyo a Besozzi persona, al vecino que durante tanto tiempo estuvo dando una mano y aportando, más allá de la política, por su compañerismo y su forma de ser en beneficio de mucha gente”.

Besozzi es acusado por siete delitos de peculado, cohecho simple y calificado, tráfico de influencias y omisión de la obligación de denunciar un delito cometido por funcionario público.

El caso refiere al robo y venta de materiales de la Intendencia de Soriano, una investigación que comenzó años atrás y que en el 2024 tuvo a una veintena de imputados, entre ellos varios funcionarios de la Intendencia y algunos, dirigentes del sindicato municipal.

Junto a Besozzi fueron detenidos e imputados seis directores de la Intendencia de Soriano.