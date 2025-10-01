Oddone afirmó que cambio en impuesto mínimo global no impacta en la recaudación

“Simplemente estamos manteniendo la intervención preceptiva del Poder Judicial con plazos más acotados a los que están establecidos. Eso es una diferencia con lo que nosotros originalmente habíamos remitido, donde el Poder Judicial no tenía intervención”, aseguró Oddone.

Según el texto modificativo, el levantamiento del secreto podrá realizarse cuando la administración tributaria presente una denuncia fundada. En esos casos, la DGI deberá pedir autorización previa a un Juzgado Letrado de Primera Instancia, que sólo la concederá si se comprueba la existencia de indicios objetivos que permitan presumir razonablemente evasión, deudas tributarias o infracciones tipificadas.

La solicitud debe tramitarse según los artículos 117 y 118 del Código General del Proceso (CGP) y, si el juez no se pronuncia en un plazo de diez días hábiles, la autorización quedará otorgada automáticamente. Además, se mantiene la posibilidad de pedir esta autorización a solicitud de una autoridad extranjera, siempre que sea en el marco de tratados internacionales ratificados para el intercambio de información.