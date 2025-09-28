Orsi convocó a ministros de Interior y Defensa por atentado y se reúne el Comando General de la Policía

El presidente de la República Yamandú Orsi está trabajando junto al ministro del Interior Carlos Negro y las más altas autoridades policiales y de Defensa en el esclarecimiento del atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero. El presidente convocó para este lunes a las 10.00 a una reunión en Torre Ejecutiva con la ministra de Defensa, Sandra Lazo, el ministro del Interior, Carlos Negro, y la fiscal Ferrero.
Se trabajan algunas pistas
