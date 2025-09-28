Orsi convocó a ministros de Interior y Defensa por atentado y se reúne el Comando General de la Policía

También se continúa en la vivienda de la fiscal de Corte y en zonas aledañas ya que se especulaba con que los delincuentes podían haber dejado algún tipo de explosivo enterrado en el patio de la casa donde se encontró un pozo.

De acuerdo a lo informado oficialmente no se registraron heridos aunque hubo varios daños en la finca.

Al escuchar los impactos, la propia fiscal habría solicitado el auxilio de la custodia instalada en el frente de la vivienda pero los delincuentes ya habían huido del lugar.