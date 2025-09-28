Hacete socio para acceder a este contenido

Política

Se trabajan algunas pistas

Orsi convocó a ministros de Interior y Defensa por atentado y se reúne el Comando General de la Policía

Yamandú Orsi convocó a los ministros del Interior y Defensa y esta tarde se reúne el Comando General de la Policía.

El presidente Yamandú Orsi convocó a los ministros y jerarcas de la policía.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de la República Yamandú Orsi está trabajando junto al ministro del Interior Carlos Negro y las más altas autoridades policiales y de Defensa en el esclarecimiento del atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero. El presidente convocó para este lunes a las 10.00 a una reunión en Torre Ejecutiva con la ministra de Defensa, Sandra Lazo, el ministro del Interior, Carlos Negro, y la fiscal Ferrero.

Esta tarde se reunirá el Comando de la Dirección General de la Policía,compuesto por el director nacional y todos los subdirectores desplegados en los diferentes departamentos.

Investigan atentado

La policía trabaja con distintas hipótesis y, según trascendió, ya cuenta con una línea de investigación que se está desarrollando desde tempranas horas de este domingo.

También se continúa en la vivienda de la fiscal de Corte y en zonas aledañas ya que se especulaba con que los delincuentes podían haber dejado algún tipo de explosivo enterrado en el patio de la casa donde se encontró un pozo.

De acuerdo a lo informado oficialmente no se registraron heridos aunque hubo varios daños en la finca.

Al escuchar los impactos, la propia fiscal habría solicitado el auxilio de la custodia instalada en el frente de la vivienda pero los delincuentes ya habían huido del lugar.

