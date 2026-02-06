Orsi dará un mensaje ante la Asamblea General al cerrar su primer año de gestión

Estas prioridades se atenderán a partir de políticas contenidas en el Presupuesto Quinquenal en base a los pilares de transparencia para garantizar la rendición de cuentas ante la ciudadanía; sostenibilidad fiscal para preservar la estabilidad macroeconómica y asegurar que las políticas puedan mantenerse en el tiempo; y responsabilidad en la asignación y uso de los recursos públicos para asegurar la eficiencia del Estado.

Orsi prepara el retorno

En el quinto día de su gira por China, el presidente de la República, Yamandú Orsi, y la delegación oficial y empresarial cumplieron este jueves con una intensa jornada de actividades en la ciudad de Shanghái. La agenda se inició con una visita al puerto de esa ciudad, pieza clave para el comercio mundial, y prosiguió con una reunión con autoridades del Gobierno local y recorrida por el Centro de Exhibición de Planificación Urbana.

Al finalizar la tarde, la delegación realizó un recorrido por el río Huangpu, una vía fluvial de 113 kilómetros, fundamental para Shanghái y su principal fuente de agua potable, que divide la ciudad en las zonas de Pudong (este) y Puxi (oeste).

Para este viernes, último día antes del regreso de la delegación oficial a Uruguay, está prevista una actividad en la Universidad de Tongji, una de las más antiguas de China, establecida en 1907.

Por la tarde, se realizará un seminario de promoción comercial e inversiones, coorganizado por Uruguay XXI y el Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional, en el que se prevé que intervenga el presidente Yamandú Orsi.