Orsi envió una carta a Lacalle Pou con cuestionamientos a firma del contrato por Arazatí

Aguarda que “el margen de flexibilidad” establecido en el contrato “sea lo más amplio posible”. “Veremos qué es lo que tiene el contrato, qué cosas establece, porque había observaciones que a nosotros nos interesaba que se pudieran revertir. El gobierno actual avanzó en este sentido. Establece, cierto, un espacio para modificar, pero creo que es un tema de oportunidad”, reiteró.

Lacalle avisó de Arazatí

Orsi recordó que en la primera reunión que mantuvo con Lacalle Pou, el pasado 27 de noviembre, el mandatario le transmitió su voluntad de firmar el contrato sobre Arazatí. “No puedo decir que él no me hubiese avisado, el presidente me lo dijo, yo manifesté lo que pensaba y así lo seguimos haciendo“, afirmó.

“Está claro cuáles son las posiciones. Creo que hay un tema de oportunidad que lo hace inconveniente“