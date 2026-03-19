Orsi sobre Ferrero: "En ningún momento en mi cabeza ha estado sacarle el apoyo"

El presidente de la República, Yamandú Orsi, participó este miércoles en la inauguración de la Expoactiva Nacional 2026, en el departamento de Soriano. En rueda de prensa, se refirió a la decisión que tomaron el martes los partidos de la oposición para "garantizar la continuidad" de la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, hasta 2030.
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“Me sumo a ellos. Estoy con ellos. Me paso para la oposición”, expresó Orsi, quien aseguró que “nunca hubo problema” al respecto. El mandatario dijo que no sabe “de dónde salió” la preocupación por parte de la oposición, dado que el gobierno nunca cuestionó a Ferrero. Asimismo, consideró que “sería bueno” que se nombrara un fiscal de Corte titular. “Si tiene que ser Mónica, que sea Mónica”, agregó.
“Imagínense lo que sería para un país que el presidente no respaldara a la fiscal de Corte… Un disparate”, manifestó Orsi. “En ningún momento en mi cabeza ha estado sacarle el apoyo a Mónica”, insistió.
Oposición cierra filas en torno a la fiscal
Los partidos Nacional, Colorado, Independiente y Cabildo Abierto reaccionaron a la información de que el gobierno plantearía trasladar a Ferrero hacia el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), y en una conferencia de prensa brindada el martes en el Parlamento cerraron filas en torno a la fiscal de Corte y anunciaron que no darán los votos para su sustitución.
Para nombrar un nuevo fiscal de Corte se requiere una mayoría especial que el Frente Amplio no tiene. Por eso la oposición dijo el martes que con la postura acordada entre ellos, se garantiza la continuidad de Ferrero como fiscal de Corte.
Al respecto, Orsi dijo que no tenía una postura tomada sobre Ferrero, y agregó: “Antes de hablar nosotros hablaron ellos. Me gustaría que se pudiera hablar. Ojo que a veces se hace daño a la persona pretendiendo defenderla”.