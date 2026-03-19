Orsi sobre Ferrero: "En ningún momento en mi cabeza ha estado sacarle el apoyo"

Oposición cierra filas en torno a la fiscal

Los partidos Nacional, Colorado, Independiente y Cabildo Abierto reaccionaron a la información de que el gobierno plantearía trasladar a Ferrero hacia el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), y en una conferencia de prensa brindada el martes en el Parlamento cerraron filas en torno a la fiscal de Corte y anunciaron que no darán los votos para su sustitución.

Para nombrar un nuevo fiscal de Corte se requiere una mayoría especial que el Frente Amplio no tiene. Por eso la oposición dijo el martes que con la postura acordada entre ellos, se garantiza la continuidad de Ferrero como fiscal de Corte.

Al respecto, Orsi dijo que no tenía una postura tomada sobre Ferrero, y agregó: “Antes de hablar nosotros hablaron ellos. Me gustaría que se pudiera hablar. Ojo que a veces se hace daño a la persona pretendiendo defenderla”.