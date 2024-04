Orsi fue crítico ante el mensaje de Cancillería tras ruptura entre México y Ecuador

“Más que tibio, lo que busca es tratar de repartir responsabilidades, cuando me parece que acá es clarísimo lo que pasó. Si a esa combinación de empuje autoritario que implica el violentar una embajada uno le agrega la situación de fondo que tiene Ecuador con el narcotráfico, me parece que deberíamos ser un poco más claros de que ‘ojo, esa línea no se debe pasar’, enfatizó Orsi.

Asimismo, Orsi recordó un episodio similar que se dio en Uruguay, pero cuando estaba la dictadura: “Acá tuvimos el antecedente en dictadura cuando se violentó la Embajada de Venezuela. Y ahí la desaparición de Elena Quinteros. Eso era en dictadura, y esto de ahora es con un gobierno electo que procede de esa forma. No es un problema entre dos países, esto es más serio”.

El comunicado de Cancillería

Uruguay lamenta profundamente los hechos acaecidos en las últimas horas en Ecuador que han afectado las relaciones entre dos naciones hermanas, así como el respeto a normas fundamentales del derecho internacional y para la convivencia pacífica entre naciones latinoamericanas, encabezaba el comunicado de la cartera.