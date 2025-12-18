Orsi marcó distancia del proyecto de reconciliación y remarcó el rol de la Justicia

El presidente Yamandú Orsi se pronunció este miércoles sobre el proyecto de ley de reconciliación, verdad y nunca más impulsado por el senador Pedro Bordaberry, que propone, entre otros puntos, un régimen humanitario de prisión domiciliaria para personas mayores de 75 años condenadas por delitos cometidos antes del 1º de marzo de 1985.
Sin tratamiento especial
