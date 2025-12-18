Orsi marcó distancia del proyecto de reconciliación y remarcó el rol de la Justicia

"Yo creo que no es necesario un tratamiento especial para estos casos", remarcó.

En ese sentido, recordó un antecedente concreto para respaldar su postura: “Hay un ejemplo emblemático, el propio José Gavazzo terminó con prisión domiciliaria por temas de salud”. Orsi insistió en que estos casos “se tienen que resolver desde el Poder Judicial, desde los jueces”, marcando así distancia de una solución legislativa.

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos

Por su parte la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos rechazó lo que llamó “proyectos de ley revisionistas” para los militares presos en Domingo Arena.

Para Laura Boiani, integrante del colectivo, los familiares “siguen secuestrados bajo las garras del terrorismo de Estado” y sus “autores” continúan “encubriendo el crimen de desaparición forzada”. “Por ello sostenemos que no hay democracia plena mientras este delito se siga perpetrando”, manifestó.