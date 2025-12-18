Hacete socio para acceder a este contenido

Política

Sin tratamiento especial

Orsi marcó distancia del proyecto de reconciliación y remarcó el rol de la Justicia

El presidente Yamandú Orsi afirmó que el proyecto de Bordaberry de reconciliación, verdad y nunca más, debe resolverse en la Justicia.

El presidente Yamandú Orsi.

 Foto: Diego Lafalche / FocoUy
Orsi señaló que Bordaberry le había adelantado tiempo atrás su intención de presentar una iniciativa en ese sentido, que finalmente se concretó el lunes durante la sesión especial de la Asamblea General con motivo de los 40 años de democracia en Uruguay.

Al evaluar el contenido del proyecto, el mandatario fue claro al expresar que la resolución de este tipo de situaciones corresponde al ámbito judicial. Orsi afirmó: "Yo creo en el Poder Judicial, creo que el Poder Judicial tiene las herramientas como para resolver el problema ese que se plantea en ese proyecto".

"Yo creo que no es necesario un tratamiento especial para estos casos", remarcó.

En ese sentido, recordó un antecedente concreto para respaldar su postura: “Hay un ejemplo emblemático, el propio José Gavazzo terminó con prisión domiciliaria por temas de salud”. Orsi insistió en que estos casos “se tienen que resolver desde el Poder Judicial, desde los jueces”, marcando así distancia de una solución legislativa.

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos

Por su parte la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos rechazó lo que llamó “proyectos de ley revisionistas” para los militares presos en Domingo Arena.

Para Laura Boiani, integrante del colectivo, los familiares “siguen secuestrados bajo las garras del terrorismo de Estado” y sus “autores” continúan “encubriendo el crimen de desaparición forzada”. “Por ello sostenemos que no hay democracia plena mientras este delito se siga perpetrando”, manifestó.

