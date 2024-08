Orsi no vota allanamientos nocturnos y ve una oportunidad electoral del oficialismo

“Yo no lo voto”, respondió Orsi, aunque aclaró: “No me niego a discutirlo en el marco de un proyecto mucho más global de seguridad”. El candidato del FA dijo que los allanamientos no deberían autorizarse sin, al mismo tiempo, “hincarle el diente al tema del lavado de activos”, porque mientras “el narcotráfico crece”, los reportes de operaciones sospechosas por lavado de activos “cada vez son menos”. “Algo nos está pasando por ahí y es mucho más grande ese bicho que el otro”, afirmó.