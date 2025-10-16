Orsi participa este jueves del 80° aniversario de la FAO y se reúne con Giorgia Meloni

Almuerzo con el presidente de Italia

Este jueves, luego de la reunión cumbre de la FAO, donde además participará de la donación de una escultura del artista uruguayo Pablo Atchugarry, Orsi compartirá un almuerzo de trabajo con el presidente de Italia Sergio Mattarella.

Más tarde Orsi se reunirá con el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri. El presidente Orsi viajó acompañado del canciller Mario Lubetkin y el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Alfredo Fratti.

Mañana con el papa

Este viernes 17, el presidente mantendrá un encuentro con el papa León XIV y con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin.

El retorno de la delegación presidencial a Uruguay está programado para el sábado 18 de octubre.