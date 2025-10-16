Orsi participa este jueves del 80° aniversario de la FAO y se reúne con Giorgia Meloni

El presidente de la República Yamandú Orsi se encuentra en Roma y este jueves de tarde (de mañana en Uruguay) participa de la ceremonia por los 45 años del Día Mundial de la Alimentación, y aniversario 80 de la FAO, la organización de Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura. Tras este evento podría ocurrir el encuentro con la primer ministra Giorgia Meloni .
El mandatario hablará ante el pleno de la reunión, donde ya lo hizo el papa León XIV, con quien se reunirá el viernes, en el Vaticano.
Orsi será el único jefe de Estado latinoamericano en hablar ante la FAO, donde expondrá sobre los desafíos globales de la producción y el acceso a los alimentos. La participación buscará resaltar el modelo nacional de producción sostenible y trazabilidad, en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas, cambio climático y presiones sobre la cadena de suministros.
Almuerzo con el presidente de Italia
Este jueves, luego de la reunión cumbre de la FAO, donde además participará de la donación de una escultura del artista uruguayo Pablo Atchugarry, Orsi compartirá un almuerzo de trabajo con el presidente de Italia Sergio Mattarella.
Más tarde Orsi se reunirá con el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri. El presidente Orsi viajó acompañado del canciller Mario Lubetkin y el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Alfredo Fratti.
Mañana con el papa
Este viernes 17, el presidente mantendrá un encuentro con el papa León XIV y con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin.
El retorno de la delegación presidencial a Uruguay está programado para el sábado 18 de octubre.