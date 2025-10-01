Orsi viajará a Italia para la cumbre de FAO y reunión con el papa León XIV

El presidente de la República, Yamandú Orsi, emprenderá en octubre una gira por Europa que incluirá visitas a Italia, Alemania y Bélgica. El mandatario participará en el 80.º aniversario de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), donde será el único jefe de Estado latinoamericano en intervenir con un discurso sobre seguridad alimentaria.
El encuentro, que se realizará el 16 de octubre y coincidirá con el Día Mundial de la Alimentación, tendrá como lema “Mano de la mano por unos alimentos y un futuro mejores”. Además de su exposición en la sede de la FAO, Orsi mantendrá reuniones bilaterales con el presidente de Italia, Sergio Mattarella, y será recibido por el papa León XIV.
Lubetkin destacó el rol de Uruguay en materia agroalimentaria
El canciller Mario Lubetkin subrayó la importancia de la agenda presidencial y destacó el rol de Uruguay en materia agroalimentaria. “Uruguay es un país que tiene que jugar un gran rol en la seguridad alimentaria. Tiene una capacidad notable, por eso el presidente decidió estar allí. Esa conferencia, junto al hecho de la visita al papa y a las autoridades italianas, es una marca muy importante en relación a la estrategia que estamos construyendo para el futuro”, sostuvo el ministro.
Previo a este viaje, Lubetkin participará en la XII Conferencia Italia-América Latina y el Caribe, que se celebrará en Roma el 7 de octubre, junto al prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz. Posteriormente, el canciller se trasladará a Alemania para reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul.