Orsi viajará a Italia para la cumbre de FAO y reunión con el papa León XIV

Lubetkin destacó el rol de Uruguay en materia agroalimentaria

El canciller Mario Lubetkin subrayó la importancia de la agenda presidencial y destacó el rol de Uruguay en materia agroalimentaria. “Uruguay es un país que tiene que jugar un gran rol en la seguridad alimentaria. Tiene una capacidad notable, por eso el presidente decidió estar allí. Esa conferencia, junto al hecho de la visita al papa y a las autoridades italianas, es una marca muy importante en relación a la estrategia que estamos construyendo para el futuro”, sostuvo el ministro.