Yamandú Orsi encabezó la gala del Gran Premio Ramírez en el Hipódromo Nacional de Maroñas

El presidente enfatizó la doble relevancia del turf para el país, señalándolo no solo por el espectáculo y la "fiesta" que representa para miles de uruguayos, sino fundamentalmente por su capacidad para generar empleo en diversos sectores de la sociedad. Posteriormente, el mandatario se trasladó al edificio del Comisariato para presenciar el momento cumbre de la jornada: la decimoctava carrera de la programación, correspondiente al Gran Premio Ramírez.

El broche de oro de la noche tuvo lugar en la zona de premiación, donde el presidente Orsi, acompañado por la vicepresidenta Carolina Cosse, hizo entrega de los galardones principales. En esta edición histórica, el triunfo fue para el ejemplar Native Extreme, perteneciente al stud Los Mareados. El caballo fue conducido a la victoria por el destacado jockey brasileño Joao Moreira, cuya actuación fue ovacionada por los asistentes, cerrando una gala que posiciona nuevamente a Uruguay en el mapa internacional del deporte hípico.