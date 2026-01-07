Yamandú Orsi encabezó la gala del Gran Premio Ramírez en el Hipódromo Nacional de Maroñas

El presidente de la República, Yamandú Orsi, asistió este martes 6 de enero a la 128.ª edición del Gran Premio José Pedro Ramírez. La máxima cita del turf uruguayo, celebrada en el Hipódromo Nacional de Maroñas, contó con la presencia de las máximas autoridades nacionales y directivos de la hípica, consolidándose una vez más como la fiesta hípica más importante de la región.
A su llegada al recinto, el mandatario fue recibido por los principales directivos de la empresa Codere en Uruguay, entre ellos Guido Parrella, responsable en el país; Fernando Pérez Tabó, director de Relaciones Institucionales; Pablo Stradiotich, director de Operaciones, y Alfredo Acuña, gerente de Operaciones Hípicas. También se sumó a la recepción el director general de Casinos, Fernando Estévez, subrayando el carácter institucional y la relevancia estatal de la actividad.
La valoración de Orsi
Durante su intervención ante los medios de comunicación, el presidente Orsi calificó la actividad como una "señal maravillosa del Uruguay", destacando tanto la profunda tradición del turf como su sólido desarrollo actual. El jefe de Estado recordó su vínculo histórico con esta disciplina, el cual se estrechó durante sus dos mandatos como intendente de Canelones entre 2015 y 2024, periodo en el que siguió de cerca el impacto social del sector.
El presidente enfatizó la doble relevancia del turf para el país, señalándolo no solo por el espectáculo y la "fiesta" que representa para miles de uruguayos, sino fundamentalmente por su capacidad para generar empleo en diversos sectores de la sociedad. Posteriormente, el mandatario se trasladó al edificio del Comisariato para presenciar el momento cumbre de la jornada: la decimoctava carrera de la programación, correspondiente al Gran Premio Ramírez.
El broche de oro de la noche tuvo lugar en la zona de premiación, donde el presidente Orsi, acompañado por la vicepresidenta Carolina Cosse, hizo entrega de los galardones principales. En esta edición histórica, el triunfo fue para el ejemplar Native Extreme, perteneciente al stud Los Mareados. El caballo fue conducido a la victoria por el destacado jockey brasileño Joao Moreira, cuya actuación fue ovacionada por los asistentes, cerrando una gala que posiciona nuevamente a Uruguay en el mapa internacional del deporte hípico.