El cooperativismo uruguayo recibió un claro apoyo del gobierno durante el cierre de las actividades del Comité Nacional para el Año Internacional de las Cooperativas, celebrado en el Palacio Legislativo. El acto, organizado por el Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop), reunió a las principales autoridades del país: el presidente Yamandú Orsi, la vicepresidenta Carolina Cosse, el ministro de Trabajo, Juan Castillo, y la ministra de Vivienda, Tamara Paseyro, junto con las representantes de Inacoop, Graciela Fernández y Flavia Carretto. También participaron integrantes de Cudecoop y de diversos ministerios vinculados al trabajo, la producción, la educación y la innovación.
Compromiso político e institucional
Orsi y Cosse respaldan al cooperativismo como pilar de desarrollo nacional
