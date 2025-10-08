Orsi y Cosse respaldan al cooperativismo como pilar de desarrollo nacional

El ministro valoró especialmente la creación de siete mesas temáticas —trabajo y transporte, educación, desarrollo económico y productivo, agilización administrativa, innovación y cuidados— que dieron forma a una agenda de desarrollo integral, orientada a fortalecer el cooperativismo como motor económico y social.

“Aprender del cooperativismo”

La vicepresidenta Carolina Cosse subrayó el impacto del cooperativismo en la vida cotidiana de las comunidades. “Con las cooperativas no he hecho otra cosa que aprender. Me han enseñado una y otra vez diversos aspectos de la vida en cooperativa y del efecto que tienen en la industria, la vivienda, los barrios y la convivencia”, afirmó. Cosse destacó además la capacidad transformadora del cooperativismo, que —dijo— “no solo produce, sino que construye comunidad y genera valores de solidaridad y equidad que el país necesita”.

La presidenta de Inacoop, Graciela Fernández, valoró como principal logro del Comité Nacional haber alcanzado “un método de trabajo eficaz y sostenible” que trasciende el evento de cierre. “El mayor resultado es haber declarado un proceso clave para trabajar junto al movimiento cooperativo en la formulación de propuestas sólidas, realizables y sin dificultades instrumentales”, sostuvo.

Aseguró que el trabajo conjunto entre organismos públicos y cooperativas continuará en forma cotidiana: “Seguiremos con una agenda viva, dinámica e interinstitucional, orientada a la puesta en marcha de nuevas políticas para el sector”.

El Año Internacional de las Cooperativas 2025, declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, busca impulsar políticas públicas que promuevan el cooperativismo como instrumento válido para el desarrollo sostenible.