Partido Colorado solicitó al gobierno retomar "de manera inmediata" acuerdo entre la ANII y la Universidad de Jerusalén

"Durante la reciente visita a Israel, las legisladoras de nuestro Partido mantuvieron reuniones con autoridades de la Universidad Hebrea y constataron el enorme valor estratégico que esta cooperación representa para Uruguay", sostiene el comunicado.

El CEN colorado asegura que Israel "es una potencia global en innovación, el principal creador de startups del mundo, y la Universidad Hebrea es un referente internacional en investigación científica, transferencia tecnológica y desarrollo de talento"

Para el órgano, restablecer dicho convenio "significa darle a nuestros investigadores, científicos, innovadores, emprendedores y a todo el ecosistema tecnológico la oportunidad de interactuar directamente con uno de los polos de conocimiento más avanzados del planeta".

"El Partido Colorado entiende que mantener el acuerdo en suspenso constituye un perjuicio para el país y para su futuro científico-tecnológico. Exhortamos al Gobierno a restablecer cuanto antes la cooperación con la Universidad Hebrea de Jerusalén, priorizando el interés estratégico del Uruguay por encima de coyunturas o presiones externas", finaliza el comunicado.

La suspensión del acuerdo

A mediados de agosto, el gobierno de Yamandú Orsi decidió suspender el acuerdo entre la ANII y la Universidad Hebrea de Jerusalen.

“Es un tema que ANII tiene que responder, pero por lo que tengo entendido, creo que hay un momento de impasse en la firma del acuerdo por la situación que se está dando en Medio Oriente”, dijo el canciller Mario Lubetkin.

Diversos actores institucionales y sociales, que se han pronunciado en contra del genocidio en Gaza, habían reclamado al Poder Ejecutivo que dé marcha atrás con el convenio y cierre la Oficina de Innovación instalada en la Universidad Hebrea de Jerusalén.

Una de las instituciones que fue parte de este reclamo fue la Universidad de la República. A traves del Consejo Directivo Central, había resuelto por unanimidad rechazar la apertura de la oficina y pidió su clausura inmediata.

Por su parte, el Frente Amplio solicitó en aquella oportunidad "evaluar su suspensión" en el marco de sus críticas a la política exterior del gobierno frente al conflicto en Medio Oriente.