Política Donald Trump |

Comunicado

PCU rechazó las amenazas y agresiones de EEUU en el Caribe

El Partido Comunista del Uruguay condenó que Donald Trump haya declarado unilateralmente, “totalmente cerrado” el espacio aéreo de la República de Venezuela.

Esta decisión, ilegal e irresponsable, agrava más la tensión en el Caribe, señaló el PCU.

Por Redacción Caras y Caretas

El Partido Comunista de Uruguay (PCU) rechazó las amenazas y agresiones de EEUU en el Caribe. El PCU emitió un comunicado sobre la decisión del presidente de EEUU, Donald Trump, de cerrar el espacio aéreo de Venezuela. Esta es la declaración del PCU:

El presidente de EEUU, Donald Trump, declaró, unilateralmente, “totalmente cerrado” el espacio aéreo de la República Bolivariana de Venezuela.

"Esta decisión, ilegal e irresponsable, agrava más la tensión en el Caribe, donde EEUU ha desplegado una fuerza militar de enorme poder destructivo, que incluye el portaviones más grande del mundo, el USS Gerald Ford, de propulsión nuclear, con decenas de aviones de combate; un submarino; varios navíos de guerra armados con misiles; decenas de bombarderos; helicópteros y miles de marines. Trump también autorizó a la CIA a realizar acciones encubiertas dentro del territorio venezolano. El Frente Amplio ya condenó este despliegue militar en su declaración del 10 de noviembre", señaló el PCU.

Comunicado del Partido Comunista de Uruguay

Agregó que: "Con la excusa de combatir el narcotráfico EEUU asesinó a decenas de personas, sin ninguna prueba, cerca de las costas de Venezuela en el Caribe y las de Colombia en el Pacífico. La excusa del combate al narcotráfico se cae por si sola cuando el propio Trump y sus principales jefes militares y diplomáticos reconocen públicamente que quieren derrocar al gobierno venezolano y congresistas yanquis hablan, abiertamente, de la necesidad de quedarse con el petróleo venezolano".

"En el día de hoy, el gobierno de la República de Cuba denunció que ese país está sufriendo importantes interferencias electromagnéticas provenientes de la flota de guerra yanqui. EEUU tiene una larga historia de invasiones y agresiones contra los países y los pueblos de América Latina y el Caribe, a lo largo de más de un siglo y medio", agregó.

"Desde nuestra identidad antimperialista, rechazamos las amenazas y agresiones contra Venezuela, Colombia y Cuba y denunciamos el enorme riesgo para la paz de toda la región. América Latina y el Caribe tiene que ser un continente de paz".

"Exigimos el respeto a la soberanía y la autodeterminación de nuestros pueblos. Reclamamos el respeto al Tratado de Tlatelolco que, desde 1967, declaró América Latina y el Caribe como zona libre de armas nucleares y la Declaración de América Latina y el Caribe como zona de Paz de la CELAC del 2014, ambas violadas por EEUU hoy. Convocamos a todas las organizaciones populares a estar alertas para desplegar las acciones de solidaridad necesarias en el momento que se requieran", concluyó.

