Pit-Cnt rechaza la propuesta de vender acciones de las empresas públicas

Pit-Cnt firme

“El Pit-Cnt rechaza cualquier iniciativa que ponga en juego la definición de ‘empresa pública’, que atente contra [su] integridad bajo la retórica de ‘innovación vs. inmovilismo’, que pretenda abrir espacios para la privatización de bienes y servicios que son derechos de todo el pueblo uruguayo”, indica.

Sostiene que antes que impulsar un mecanismo de “captación de ahorro particular” a través de los entes, “resulta necesario revisar y flexibilizar las restricciones fiscales actualmente vigentes que limitan al sector público”. Entiende que esto permitirá generar condiciones “más equitativas” para que estas empresas “puedan competir en igualdad” con las privadas.

Disposición al diálogo

“Reafirmamos nuestra disposición al diálogo y al análisis de propuestas que apunten a fortalecer la estructura pública, pero desde la base de garantizar [su] propiedad estatal, su papel social y su inserción como parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Sostener esta perspectiva es un mandato democrático construido desde la participación directa de la ciudadanía”, agrega el Pit-Cnt.

Finalmente, reafirma su “convicción” de que se pueden tomar medidas para fortalecer a las empresas públicas. “La defensa de lo público requiere condiciones equitativas que eviten el deterioro deliberado del patrimonio nacional”, manifestó.

“¡El patrimonio del pueblo está en manos del pueblo!”, culmina la central.