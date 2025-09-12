¿Por qué el Frente Amplio impulsa la derogación de la ley de tenencia compartida?

Para Cortés, estos artículos son inaceptables. “Estamos hablando de situaciones donde hay denuncias de violencia basada en género. Permitir que esos padres mantengan el vínculo invariablemente con sus hijos implica exponer a niños y adolescentes a entornos inseguros, cuando la primera obligación del Estado debería ser protegerlos”, sostuvo.

Emergencia de violencia hacia la infancia

El Frente Amplio impulsa ahora un proyecto de ley marco más amplio, liderado por Cortés, que contempla la derogación de los artículos cuestionados y que apunta a una estrategia integral frente a la violencia. “No es un tema personal, es un trabajo colectivo de la bancada. El proyecto ya cuenta con el visto bueno del Poder Ejecutivo”, aclaró.

La legisladora se apoya en datos alarmantes. El último informe del Sistema Integrado de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav) reportó más de 9.000 situaciones atendidas en 2024. Y en lo que va de 2025, el promedio es de un niño o adolescente herido de bala cada nueve días. “Es una emergencia. No podemos seguir discutiendo esto con tiempos de laboratorio, porque los datos nos interpelan todos los días”, expresó.

El trágico episodio de violencia vicaria ocurrido recientemente en Uruguay aceleró la discusión política. Si bien desde la oposición algunos sectores acusaron al FA de oportunismo, Cortés insistió en que el trabajo estaba en marcha desde hace meses. “Los hechos hacen que se activen alertas, y nos obligan a responder con mayor urgencia. Pero esto no nació de la coyuntura”, remarcó.

El Frente Amplio cuenta con 48 votos en el Parlamento, suficientes para marcar agenda, pero insuficientes para aprobar la derogación por sí solo. De ahí la necesidad de acordar con legisladores de otros partidos.

Cortés aseguró que mantuvo conversaciones con referentes del Partido Colorado, del Partido Nacional y también de Cabildo Abierto, que como coalición originalmente impulsaron la ley de tenencia compartida. “Es cierto que el Partido Nacional suele cerrar filas como oposición, pero este es un tema que sensibiliza a varias legisladoras a nivel personal. He tenido acercamientos que me hacen pensar que podemos construir acuerdos”, explicó.

Sobre Cabildo Abierto, señaló: “Si bien fueron promotores de la ley, también han manifestado preocupación tras los últimos hechos. Revisar la legislación en base a su aplicación y resultados es algo que corresponde en cualquier democracia”.

Leyes que transforman realidades

El debate sobre la derogación de la tenencia compartida se cruza con otro proyecto recientemente aprobado en el Senado, la elevación a 18 años de la edad mínima para contraer matrimonio. Antes, era posible casarse a los 16 con autorización. Para Cortés, se trata de un paso fundamental en la protección de las adolescencias.

“Las adolescentes no deben casarse con adultos, aun con consentimiento de los padres. Muchas veces hablamos de matrimonios forzados o de diplomacia sexual adolescente. Esta reforma envía una señal clara porque la sociedad no puede seguir validando prácticas que vulneran a las jóvenes”, explicó.

La legisladora subrayó la importancia de las leyes, incluso de aquellas que algunos tildan de “simbólicas”. Citó un estudio de UNICEF que muestra cómo la prohibición legal de la violencia física en los hogares contribuyó a reducir su incidencia. “Decir ‘esto está prohibido’ cambia los acuerdos sociales. Lo simbólico también transforma”, enfatizó.

Infancias en el centro del debate político

El proyecto de Cortés y del FA se presenta, en definitiva, como parte de una estrategia más amplia, que es la de colocar a las infancias en el centro de la agenda política. Frente a los datos de violencia, exclusión y vulneración, la ley debe ser una herramienta para garantizar entornos seguros y derechos efectivos.

“Estamos en un nuevo escenario político y social. Revisar la ley de tenencia compartida no significa negar la importancia de la corresponsabilidad parental, sino reconocer que en determinados casos, priorizar la tenencia alternada puede ser un riesgo para la vida de los niños. Nuestro compromiso es con ellos”, concluyó la diputada.

El debate recién comienza en el Parlamento, pero el eje está marcado más allá de las diferencias partidarias, la pregunta que interpela a todos es si el sistema político está dispuesto a actuar de manera unida frente a una realidad que golpea cada vez más fuerte a la niñez uruguaya.