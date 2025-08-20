Proyecto Neptuno: FA y Cabildo Abierto respaldaron al gobierno con 50 votos en 99

Además, hace un "llamado urgente al comienzo de obras, no solo para la rápida concreción del proyecto sino también para dar tranquilidad a la población" y pide "seguir trabajando en busca de una fuente inagotable de agua, explorando otros proyectos, analizando el avance tecnológico y evaluando las posibilidades económicas de nuestro país".

La bancada cabildante anhela "garantizar el acceso universal al agua potable, no solo en las áreas metropolitanas, sino también en zonas rurales, donde resulta inviable afrontar los costos que se plantean para la realización de las obras, mediante la búsqueda de mecanismos de financiamiento a largo plazo".

En tal sentido, solicita a OSE "brindar apoyo tecnológico de análisis de agua en pozos y aljibes en zonas rurales donde el ente no llega".

"Entendemos que es prioritario avanzar a la acción y construcción de las soluciones. Compartimos la visión de la fuente de agua inagotable, apoyamos en el pasado en instancias presupuestales la compra del campo para la construcción de la represa Casupá como obra complementaria", finaliza.

La moción de la oposición

Por otra parte, una moción votada por el Partido Colorado, Partido Nacional, Partido Independiente dirigida a la propuesta de Identidad Soberana, respaldada por 49 votos en 99 diputados presentes, fue acordada entre los partidos y el miembro interpelante, Walter Cervini.

En la misma se destaca que ”las explicaciones brindadas por el ministro de Ambiente y su equipo durante la interpelación resultaron insatisfactorias y no despejaron las legítimas dudas planteadas por diversos sectores, técnicos, jurídicos, sociales y políticos. En virtud de ello, se considera imprescindible continuar explorando otras alternativas con criterios de soberanía, equidad territorial, viabilidad ambiental y eficiencia a largo plazo”.

La moción presentada por el Frente Amplió para respaldar al ministro Ortuño, en tanto, no alcanzó la mayoría para ser aprobada.

Aun así, es un triunfo para el gobierno que logró confirmar la cancelación del Proyecto Neptuno, consignado por la gestión de Luis Lacalle Pou.