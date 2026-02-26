¿Qué departamento de Uruguay prohibió los cuidacoches y los penalizará?

La decisión contó con el aval del Partido Nacional, sin los votos del Frente Amplio. El único edil colorado no estaba en el plenario.

El edil del Frente Amplio Emmanuel Martínez criticó, en la previa a la sesión, la propuesta de los blancos. Si bien reconoció que la ordenanza generaba problemas en su aplicación, rescató que “la gente está trabajando” y no lo hace por “hobby”.

Otra de las incógnitas que se abre ahora es cómo reaccionarán quienes ejercen de cuidacoches hasta el momento. Varios de estos trabajadores se encontraban habilitados por la Intendencia de Colonia dado que existía una lista, que también fue anulada con la aprobación de la derogación.

Críticas del FA y cuidacoches

La coordinadora de la bancada frenteamplista Mónica Rivero criticó la propuesta nacionalista porque genera “un vacío” legal: “Ellos no van a dejar de estar ahí”, pero ahora sin registro ni norma que los ampare.

Rivero lamentó que los blancos se basaron “en expresiones extremistas de situaciones que han pasado en otros lugares”, aunque reconoció que en Colonia del Sacramento “ha habido inconvenientes, disturbios entre ellos (cuidacoches)”.

“Hay que dar otros elementos: contralor, educación, para que las cosas mejoren. Por ejemplo, ellos tienen que tener una identificación y en la actualidad no se cumple. Ellos van a seguir estando porque es su forma de sustento. Hay muchos elementos para aportar a esta ordenanza, que en definitiva entendemos que estaba obsoleta. Habría que haberle hecho algún tipo de modificación y no simplemente derogarla”, cuestionó.

Por su parte, desde la Asociación de Cuidacoches del Uruguay lamentaron la noticia y estimaron que se trata del primer departamento en penalizar a los cuidacoches.

“¿Hasta qué punto es legal? Le estás quitando un derecho a la gente. En Colonia se perdieron muchos puestos de trabajo y el trabajo del cuidacoche es gente que no consigue laburo, no les queda otra”, declaró Miguel Álvarez, secretario de la asociación.

Álvarez aseguró que el trabajo del cuidacoche “no es mendigar, sino brindar un servicio”.