¿Que dijo Gustavo González sobre eventualmente ser ministro de Vivienda?

Señala en su nota de despedida que no es correcto “aparecer en la prensa o en cualquier acto público de Fucvam y a la vez en actos del Partido al que pertenezco”.

Renuncia y seguir luchando

Para González “esto no es bueno para las organizaciones sociales, vale dar un paso al costado y seguir luchando desde ahora en más en otra trinchera”.

El ahora exsecretario general de Fucvam tuvo a lo largo de años una notoria exposición pública, no solo en temas de vivienda sino también en importantes movilizaciones y causas populares como la recolección de firmas para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración y para promover la reforma de la seguridad social.

Ante la consulta de si en un eventual gobierno del Frente Amplio se ve como ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, González respondió:

"No, ni lo pienso. No. Estaré donde el partido y el Frente Amplio entiendan que tengo que estar. Por ahora me han colocado como primer suplente en la lista para el Senado del compañero Gonzalo Civila. Ahí estaré, a la orden, y la vida dirá lo que le puede deparar a uno. Pero yo voy a estar donde el Partido me dice que debo estar y que además me sienta cómodo. Por ahora estoy en esa actividad".