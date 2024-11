¿Qué dijo Orsi sobre la decisión de Carolina Ache de no apoyar a Delgado?

Ache argumentó que cree “en el Estado de derecho” y recordó la reunión que tuvo lugar en Torre Ejecutiva en noviembre de 2022 con el exasesor del presidente Roberto Lafluf, quien actualmente forma parte del equipo de campaña del candidato nacionalista.

“Voté a mi partido en primera vuelta. Soy colorada y batllista. Nadie me va a correr por ese lado. Justamente como colorada también soy republicana y creo en el Estado de derecho. Los hechos que denuncié son de público conocimiento y no hay dos versiones como han pretendido instaurar, entre otros el candidato blanco, la verdad es una sola. Por esas razones no voy a votar a Álvaro Delgado”, declaró la exjerarca.

Para Orsi sería interesante saber lo que piensa

Sobre los dichos de Ache, Orsi dijo que se enteraba por el periodista de lo expresado por la exvicecanciller y habló sobre la instancia electoral de una segunda vuelta en particular.

“Es lo que pasa cuando se está en la instancia en la que estamos, de balotaje. No se vota partido ni lista. Se vota personas. Se vota a quien va a ser el presidente de la República. Hace tiempo que no habló con ella. Nos hemos encontrado, pero de esta instancia no he hablado con ella todavía”, dijo Orsi.

Y añadió: “Sería interesante saber lo que piensa. El ciudadano tiene libertad de elegir. No le busco más pata a la sota. Alguien del Partido Colorado dijo qué es lo que no vota. Es eso. Es lo más común que ocurra en un balotaje. La gente ya no vota partido, ni listas. No le doy mayor trascendencia que esa”.