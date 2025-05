¿Qué se juegan el Frente Amplio y la coalición en estas elecciones?

El especialista señaló que en el caso de Montevideo y Canelones, donde se concentra el mayor interés y la mayor proporción de población, la campaña fue bastante poco movilizada y con poca expectativa.

Freigedo consideró que, en estos casos, la elección reviste mayor importancia en cuanto a cómo quedarán divididas las fuerzas de cara al futuro.

"En Montevideo la realidad es que si el Frente Amplio vota por abajo del 50%, y la coalición por arriba del 43%, es decir, que la diferencia sea de más o menos 5 puntos, evidentemente eso abrirá un escenario distinto para lo que viene, porque sería la elección con menor margen de diferencia entre un partido y otro, lo que sin duda generará otras expectativas de cara al futuro en un territorio históricamente frenteamplista", opinó.

El politólogo, docente e investigador universitario consideró que si las brechas se acortan, "eso va a llevar a los dos partidos a pensar de otra manera cómo construir un proyecto de gobierno en la capital. Es decir que va a cambiar el andamiento del sistema en términos de cuál sea el resultado".

En la última elección, el Frente Amplio perdió municipios que, seguramente, ahora intentará recuperar en Montevideo

Sí, ahí está la expectativa. Hoy el Frente Amplio tiene cinco municipios y la coalición tres. El FA tiene la expectativa y las posibilidades reales de volver a ganar en el municipio F, pero las chances de ganar en el CH y en el E son bastante más complicadas. En el E tiene alguna alguna posibilidad, pero en el CH la tiene mucho más difícil.

Entonces, la competencia municipal está muy centrada en el municipio F, que es el más competitivo de todos. Si uno repasa la historia de ese territorio, es un sector donde el Frente Amplio siempre ha sido fuerte, y la realidad es que en la última elección del 2020 el Partido Independiente, que era el lema que utilizó la oposición, lo logra ganar por una cuestión de falta de estrategia y de conflictos internos dentro del FA. Esa es la realidad, porque muchos votantes frenteamplistas no votaron a nivel municipal, pese a que a nivel departamental el Frente Amplio sacó una distancia importante, pero después no la mantuvo a nivel del municipio.

¿Cómo ve las posibilidades de la Coalición en otros municipios?

La Coalición Republicana tiene alguna expectativa de competir, por ejemplo, en el municipio B, donde estuvo muy cerca en las elecciones pasadas en términos de porcentaje de votos. Pero en principio no diría que hay mayores probabilidades de cambio ahí.

¿Considera que la gente ha internalizado la importancia del tercer nivel de gobierno?

Esto también es diferente en Montevideo que en el interior. Evidentemente los votantes de Montevideo no logran todavía apropiarse del instrumento municipio como se esperaría. Por eso el nivel de voto válido parcial es alto. Llamamos voto válido parcial cuando se vota solamente el gobierno departamental pero no se pone la papeleta de gobierno municipal. Esto en Montevideo alcanza el 50%, es decir que uno de cada dos votantes montevideanos no pone la papeleta de los municipios, eso es muy alto.

Obviamente que también hay realidades diferentes según la zona de la ciudad. Por ejemplo, en el municipio de CH, que es uno de los más competitivos y donde hay más movilización durante la campaña, especialmente del Partido Nacional, el voto válido parcial es mucho más bajo porque la gente vota mucho más a los candidatos municipales. Ahí el mapa es bastante divergente.

Pero en términos generales uno lo que ve es que efectivamente los ciudadanos a nivel de Montevideo todavía están lejos de apropiarse del instrumento municipio por diferentes razones.

¿Y qué sucede en el interior del país?

En el interior del país, a diferencia de Montevideo, lo que muestran los datos y la evidencia es que a medida que los municipios se van haciendo más chicos, hay menor población y los ciudadanos prefieren votar a municipios que al gobierno departamental. Y hay muchos casos donde hay un mayor voto válido a municipios que al gobierno departamental, es decir, que los ciudadanos ponen la papeleta del alcalde del municipio, pero no ponen papeleta del gobierno departamental. Entonces la realidad es heterogénea.